سفينة على متنها مصابين بكورونا تبدأ عبور قناة بنما

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص

سفينة - صورة أرشيفية

أعلن مسؤولون في بنما أن سفينة سياحية على متنها حوالي 1800 شخص، بينهم اثنين على الأقل مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بدأت عبورها لقناة بنما، وقالت إدارة القناة إن السفينة "زاندام" بدأت عبور القناة من المحيط الهادئ إلى ساحل المحيط الأطلسي، أمس الأحد، مع نظيرتها السفينة "روتردام"، وذلك بعد أن وافقت وزارة الصحة في بنما، في وقت سابق، على مرور السفينة، ولكن كان هناك بعض التأخير في أثناء إنهاء التفاصيل، وقال مسؤولون في بنما إنه لن يُسمح لأفراد الطاقم أو الركاب بالنزول.

وسبق أن أعلنت الشركة المشغلة لسفينة "زاندام" السياحية قبالة بنما أن 4 من الركاب توفوا على متنها بينما يعاني عشرات من أعراض تشبه الإنفلونزا منهم اثنان على الأقل أصيبا بفيروس كورونا. وقالت شركة "هولاند أمريكا" في بيان: "نؤكد أن 4 ضيوف كبار السن توفوا على متن زاندام"، فيما ذكر مسؤولون في قطاع الصحة، أن