أوروبا تسجل وفاة أصغر مصاب بفيروس «كورونا»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

بات مراهق من البرتغال، أصغر ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أوروبا، وذلك عقب وفاته بالوباء في عمر الـ14، وتوفي فيتور غودينو بمستشفى قرب مدينة بورتو في الساعات الباكرة من صباح أمس الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، والتي قالت إن فيتور طالب بالمدرسة وكان يعاني من مرض الصدفية، الذي قد يؤثر على مناعة الجسم، وتأتي وفاته بعد أن أعلن سابقا عن وفاة جولي أليوت البالغة من العمر 16 عاما، عقب إصابتها بالوباء في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن البرتغال سجلت ما يقارب 6 آلاف إصابة بكورونا، في حين بلغت حصيلة الوفيات 119 حالة. وكان قد توفي أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال