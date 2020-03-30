الصين تسجل 31 حالة اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص

الصين - صورة أرشيفية

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 31 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و4 وفيات جديدة، فيما ذكرت السلطات الصحية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخصا واحدا فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن جميع الوفيات الأربع الجديدة من مقاطعة هوبي، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات جديدة داخل المقاطعة التي تعتبر مركز تفشى المرض، والتي شهدت رفع إجراءات الإغلاق التي استمرت شهورا بشكل تدريجي.

ومنذ أن بدأ الفيروس في الانتشار، في ديسمبر الماضي، أصيب به 81 ألفا و470 شخصا وتسبب في وفاة 3 آلاف و304 أشخاص في جميع أنحاء الصين. وأعلن مجلس الدولة الصيني، أمس الأحد، توقف الانتقال المحلي لمرض "كوفيد - 19" بشكل رئيسي. وأعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع