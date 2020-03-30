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الصين تسجل 31 حالة اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص
الصين - صورة أرشيفية
الصين - صورة أرشيفية
أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، عن تسجيل 31 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، و4 وفيات جديدة، فيما ذكرت السلطات الصحية في البلاد أن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخصا واحدا فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن جميع الوفيات الأربع الجديدة من مقاطعة هوبي، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات جديدة داخل المقاطعة التي تعتبر مركز تفشى المرض، والتي شهدت رفع إجراءات الإغلاق التي استمرت شهورا بشكل تدريجي.
ومنذ أن بدأ الفيروس في الانتشار، في ديسمبر الماضي، أصيب به 81 ألفا و470 شخصا وتسبب في وفاة 3 آلاف و304 أشخاص في جميع أنحاء الصين. وأعلن مجلس الدولة الصيني، أمس الأحد، توقف الانتقال المحلي لمرض "كوفيد - 19" بشكل رئيسي. وأعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع
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كورونا

إسبانيا: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا

أعلت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب "روسيا اليوم". وقالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن 12298 عاملا في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت إيجابية. ولفتت سييرا إلى أن هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14 من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.
سجن

خوفا من كورونا.. إصابة 14 سجينا في تمرد بإيران

أصيب ما لا يقل عن 14 سجينا إيرانيا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس الأحد، إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال حيدر آسيابي المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في 3 زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، ولم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
بريطانيا - كورونا

بريطانيا تحارب انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بكورونا

أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يتم تسجيل قرابة 10 حالات من هذا النوع من الأخبار يوميا، وتعمل الوحدة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس، كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان "لا تنمّي الوحش" للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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الصين

الصين تعيد إطلاق المترو فى مدينة ووهان جزئيا

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأصدرت سلطات المدينة، بيانا على موقعها الإلكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس الساعة 6:30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1، 2، 3، 4، 6، 7 لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 6.30 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً"، مؤكدة على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وفي أثناء الانتقال من خط إلى آخر.
الصين

كورونا اختفى.. تعقيم محطة قطار ووهان استعدادا لاستقبال المواطنين

تعمل السلطات الصينية على قدم وساق في ووهان الصينية لتعقيمها بالكامل مع تراجع نسب إصابات فيروس كورونا بالمدينة التي كانت تمثل مركز تفشي الوباء، وتتحرك فرق التطهير تدريجيًّا بشكل يومي في المرافق العامة لتطهيرها مع قرب إعادة تشغيلها.
بومبيو

بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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