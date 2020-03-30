البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل الى مستوى 533.9 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 1.5% في خلال أول 10 دقايق فقط من بداية الجلسة، ليصل إلى مستوى 9608.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 983.3 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1036.3 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعي للمؤشرات بإستثناء تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 9760 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس "70 بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 978 نقطة. وبلغ حجم التداول 195 مليون سهم من خلال 19 ألفا و847 صفقة،