البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات
تحرير:رنا عبد الصادق
٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل الى مستوى 533.9 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 1.5% في خلال أول 10 دقايق فقط من بداية الجلسة، ليصل إلى مستوى 9608.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 983.3 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1036.3 نقطة.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعي للمؤشرات بإستثناء تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 9760 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس "70 بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 978 نقطة.
وبلغ حجم التداول 195 مليون سهم من خلال 19 ألفا و847 صفقة،
واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعي للمؤشرات بإستثناء تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 9760 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة "ايجي إكس "70 بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 978 نقطة.
وبلغ حجم التداول 195 مليون سهم من خلال 19 ألفا و847 صفقة، بالتداول على 171 ورقة مالية، ربحت منها 37 ورقة وتراجعت 49 ورقة، فيما ظلت على ثبات 45 ورقة دون تغيير.