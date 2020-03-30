الزام شركات المستلزمات الطبية بتوريد المنتجات للصحة

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة وجهاتها وهيئاتها. وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار

ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة وجهاتها وهيئاتها.

وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.

وقالت جامع إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبي من هذه المنتجات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم عقد إجتماع موسع منذ يومين مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية إلى جانب رؤساء عدد من ممثلي شركات المستلزمات الطبية في مصر، إذ تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي في مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كافة الكميات المنتجة من المصانع وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتي ستتولى بدورها التوريد لكافة المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو الأمر الذي يسهم في ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات، خاصة في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي تقوم به الشركات المحلية في زيادة معدلات الإنتاجية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم المزيد من التيسيرات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ والجمارك لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج بهذه المصانع.

ومن جانبه، أوضح بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، خلال الاجتماع، أن الهيئة تضطلع بدور محوري في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية في الوقت المحدد لذلك ووفقا للمواصفات والمعايير المحددة في هذا الشأن، وذلك تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعيا لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين.

وأضاف زيدان، أن هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر الهيئة تستلم المنتجات الطبية من الشركات وفحصها بالمخازن، تمهيدا لتوزيعها على المستشفيات، مشيرا إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات.