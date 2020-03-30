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موريتانيا تصنف نواكشوط وكيهيدي بؤرتين لـ«كورونا»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
إجراءات احترازية ضد كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات احترازية ضد كورونا - صورة أرشيفية
أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي" بؤرتين لفيروس كورونا المستجد، وأنه بناءً على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان، مؤكدا أن السلطات العمومية تواكب المستجدات باتخاذ الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهل ظروف حياته اليومية طبقا للنظم المعمول بها في مجال الصحة العمومية. وسجلت في العاصمة الموريتانية حالة جديدة عائدة من فرنسا وزوجة المصاب وحالة جديدة في مدينة كيهيدي جنوب العاصمة.
ويبلغ مجموعة الحالات المؤكدة للاصابة بفيروس كورونا 5 حالات، وأغلقت القوات الأمنية والعسكرية محطات النقل إغلاقا شاملا، ووضعت حراسة مشددة على مدينتي نواكشوط وكيهيدي التي تعد أول مدن تسجل إصابة بفيروس كورونا. في سياق متصل، نظمت ولاية كوركول حملة توعوية مكثفة عبر 12 سيارة تحمل مكبرات الصوت تدعو المواطنين
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الكويت.

الكويت تمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع غرامات مالية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
مظاهرات- لبنان (4)

مظاهرات في لبنان ضد الإجراءات الخاصة بوباء «كورونا»

شهدت مناطق عدة في لبنان تظاهر عدد من المواطنين، احتجاجا على إجراءات التعبئة العامة التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، والتي تقضي بإقفال المحال التجارية والشركات كافة، مع بعض الاستثناءات، ما أثر سلبا على الموظفين والعمال، خاصة من يتقاضى أجرا يوميا، وجابت التظاهرات شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة طرابلس شمالي البلاد، فيما ردد المتظاهرون أن الموت من الكورونا أسهل عليهم من الموت جوعا، وذلك في الوقت الذي دخل فيه لبنان أسبوعه الثالث من حالة التعبئة العامة التي مددتها الحكومة حتى 12 أبريل المقبل.
فيروس- كورونا (8)

لبنان يسجل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

سجل لبنان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة وفاة وفق ما ذكرته وسائل اعلام لبنانية، وأفادت قناة "MTV" اللبنانية بوفاة امرأة ثمانينية بالفيروس في مستشفى رفيق الحريري، لافتة إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة. وأصدرت وزارة الصحة العامة، أمس الأحد، التقرير اليومي عن آخر الإصابات بكورونا وجاء فيه: "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم السابق عليه السبت".
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
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محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

موريتانيا تعفي المواطنين من فواتير المياه والكهرباء بسبب كورونا

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين. وبحسب CNN الإخبارية، تسهم الدولة الموريتانية في هذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) موجهة إلى كل:
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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