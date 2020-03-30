موريتانيا تصنف نواكشوط وكيهيدي بؤرتين لـ«كورونا»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

إجراءات احترازية ضد كورونا - صورة أرشيفية

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي" بؤرتين لفيروس كورونا المستجد، وأنه بناءً على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان، مؤكدا أن السلطات العمومية تواكب المستجدات باتخاذ الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهل ظروف حياته اليومية طبقا للنظم المعمول بها في مجال الصحة العمومية. وسجلت في العاصمة الموريتانية حالة جديدة عائدة من فرنسا وزوجة المصاب وحالة جديدة في مدينة كيهيدي جنوب العاصمة.

ويبلغ مجموعة الحالات المؤكدة للاصابة بفيروس كورونا 5 حالات، وأغلقت القوات الأمنية والعسكرية محطات النقل إغلاقا شاملا، ووضعت حراسة مشددة على مدينتي نواكشوط وكيهيدي التي تعد أول مدن تسجل إصابة بفيروس كورونا. في سياق متصل، نظمت ولاية كوركول حملة توعوية مكثفة عبر 12 سيارة تحمل مكبرات الصوت تدعو المواطنين