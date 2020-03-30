الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين أثناء الحظر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء في أثناء مدة فرض حظر التجوال. وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.

ودعا عبد القادر، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالاستفادة من خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا. واتخذت مصلحة الضرائب العديد من الإجراءات الاحترازية والتيسيرات للممولين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث قامت بمد مهلة تقديم