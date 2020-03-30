علماء مصر بالخارج يدعمون الطلاب في التعليم عن بعد

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - صورة أرشيفية

ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، جهود علماء وخبراء مصر في الخارج لدعم التعليم عن بعد، حرصا على سلامة الطلبة والدارسين، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات لتعليق المدارس والجامعات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية العالمية لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وأضافت مكرم، أن عددا من علماء مؤسسة «مصر تستطيع» قدموا مبادرة لدعم وسائل التعليم عن بعد، بهدف تقديم الدعم والمساندة لطلاب المدارس والجامعات في مصر، تماشيا مع إجراءات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في تلك المرحلة التي تسعى للاعتماد على وسائل التعلم عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها