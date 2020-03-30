عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

عمرو جمال - صورة أرشيفية

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".

وأضاف جمال: "كنت على أعتاب العودة لحالتي الفنية، خلال فترة مارتن لاسارتي في الأهلي، لكن بعد تعرضي للإصابة قررت الرحيل، والبحث عن فرصة في فريق آخر، للمشاركة بصفة مستمرة"، متابعا: "علي معلول لاعب الأهلي نصحني بالانتقال إلى الصفاقسي التونسي، لكن تعثرت المفاوضات في اللحظات الأخيرة، وقررت الانضمام لطلائع

وأضاف جمال: "كنت على أعتاب العودة لحالتي الفنية، خلال فترة مارتن لاسارتي في الأهلي، لكن بعد تعرضي للإصابة قررت الرحيل، والبحث عن فرصة في فريق آخر، للمشاركة بصفة مستمرة"، متابعا: "علي معلول لاعب الأهلي نصحني بالانتقال إلى الصفاقسي التونسي، لكن تعثرت المفاوضات في اللحظات الأخيرة، وقررت الانضمام لطلائع الجيش".



وعن مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز، أجاب: "لم أكن مصابا قبل لقاء الزمالك بنسبة 100%، لكن طبيب الفريق طلب عدم مشاركتي".



وتحدث عمرو جمال عن عماد متعب مهاجم الأهلي، موضحا: "متعب بالنسبة لي مثل أعلى، وكان دائما ينصحني، كنت بستخبى منه لما كنت بلعب وهو موجود على مقاعد البدلاء".