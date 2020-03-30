استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية حتى 15 أبريل

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

السياحة في مصر - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، اليوم الإثنين، ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية أمام الزيارة، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك حتى 15 أبريل المقبل.

وأضافت الوزارة، أنه خلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.يذكر أن وزارة السياحة والآثار، كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين