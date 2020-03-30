رياضة

مرتضى: الحضري بتاع جن وسحر.. وبكى لينضم للزمالك

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
عصام الحضري - صورة أرشيفية
عصام الحضري - صورة أرشيفية
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق، رحل عن صفوفه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية، على حد وصفه، إذ كان يستعين بما وصفه -الجن والسحر- من أجل العمل على إصابة زملاءه وتواجده في التشكيل الأساسي، قائلا: "الحضري كان يبكي من أجل الانضمام للزمالك، والتوءم حسام وإبراهيم هما من أحضراه إلى الفريق، ودائما ما كان يستعين بالجن والشعوذة ليتسبب في إصابة حراس الفريق للمشاركة في المباريات بدلا منهم".
وتابع منصور: "أذكر أن مصطفى فتحي سجل هدفا عالميا في شباك الحضري ووقتها الأخير -نام على وجهه- بسبب جمال الهدف، على الأغلب الجن لم يساعده في هذه المباراة". وذكر: "الحضري عندما كان لاعبا في الزمالك سبّ اللاعبين وتعدى لفظيا على عماد المندوه مدرب الحراس وقتها، بسبب أن الأخير يفضل تواجد عبد الواحد السيد
اقرأ المزيد
مبنى-الاتحاد- الافريقي

محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
عمرو جمال‎ (2)

عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".
ميدو

ميدو يطالب ببقاء كارتيرون وتجديد عقد شيكابالا

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إدارة الزمالك بالإبقاء على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أدار المرحلة الماضية من عمر الموسم باقتدار وذكاء واضح وحقق لقبي كأس السوبر الإفريقي والمحلي، موضحا: "قدرات كارتيرون التدريبية ظهرت في المباريات الكبرى التي أدارها بطريقة رائعة، فهو يملك تاريخا رائعا ومشوارا إفريقيًا حافلا، وأطالب بتجديد عقده مع الزمالك فهو مكسب كبير للفريق الأبيض"، وذلك بحسب تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten".
اقرأ المزيد من الأخبار
عصام-الحضرى (1)

الحضري: أنا أهلاوي.. ونادم على انضمامي للزمالك

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء. وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة 4 أشهر لكني لم أُوفق في هذه الفترة"، مضيفا: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري المصري".
خدمات-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-في-استاد-القاهرة ‎ (2)

استاد القاهرة يستضيف إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة. وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي، تمهيدا لاستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد قرر الوزير بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى 10 مايو بدلًا من الأول من شهر أبريل.
.محمد-عبد-المنصف

عبد المنصف: عبد الواحد سبب فشل انتقالي إلى لاتسيو

كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن أسباب فشل انتقاله إلى نادي لاتسيو الإيطالي، في صيف 2007، حين كان حارسا لمرمى الزمالك، حيث قال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كانت علاقتي قوية بمدرب منتخب مصر الأسبق ماركو تارديلي، ورشحني للانضمام إلى لاتسيو، وأرسل النادي الإيطالي لي لقضاء فترة معايشة لمدة 10 أيام، وكان الفريق وقتها يملك حارسين تخطيا الأربعين عاما، وهما أنجيلو بيروزي وماركو بالوتا، ووافق الزمالك على المعايشة، وبعد خوض 4 أيام في التدريبات مع لاتسيو، أبدوا إعجابهم بمستواي، وأرسلوا عرضا رسميا لنادي الزمالك".
كارتيرون

أيمن منصور: الدوري فرصة ذهبية لكارتيرون

حرص أيمن منصور نجم منتخب مصر السابق، على توجيه بعض النصائح إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال أيمن في تصريحات لقناة الزمالك: "مباريات الدوري المصري فرصة ذهبية لتجهيز الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا". وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "الرجاء البيضاوي فريق كبير ومحترم ويمتلك بعض العناصر المميزة، يجب أن يستعد الزمالك للمواجهة بشكل جيد، ويجب منح الفرصة للبدلاء تحسبًا لغياب أي عنصر من الأساسيين".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]