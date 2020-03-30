مرتضى: الحضري بتاع جن وسحر.. وبكى لينضم للزمالك

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

عصام الحضري - صورة أرشيفية

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق، رحل عن صفوفه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية، على حد وصفه، إذ كان يستعين بما وصفه -الجن والسحر- من أجل العمل على إصابة زملاءه وتواجده في التشكيل الأساسي، قائلا: "الحضري كان يبكي من أجل الانضمام للزمالك، والتوءم حسام وإبراهيم هما من أحضراه إلى الفريق، ودائما ما كان يستعين بالجن والشعوذة ليتسبب في إصابة حراس الفريق للمشاركة في المباريات بدلا منهم".

وتابع منصور: "أذكر أن مصطفى فتحي سجل هدفا عالميا في شباك الحضري ووقتها الأخير -نام على وجهه- بسبب جمال الهدف، على الأغلب الجن لم يساعده في هذه المباراة". وذكر: "الحضري عندما كان لاعبا في الزمالك سبّ اللاعبين وتعدى لفظيا على عماد المندوه مدرب الحراس وقتها، بسبب أن الأخير يفضل تواجد عبد الواحد السيد

وتابع منصور: "أذكر أن مصطفى فتحي سجل هدفا عالميا في شباك الحضري ووقتها الأخير -نام على وجهه- بسبب جمال الهدف، على الأغلب الجن لم يساعده في هذه المباراة".



وذكر: "الحضري عندما كان لاعبا في الزمالك سبّ اللاعبين وتعدى لفظيا على عماد المندوه مدرب الحراس وقتها، بسبب أن الأخير يفضل تواجد عبد الواحد السيد في التشكيل الأساسي".



وأوضح: "بعدما رحل الحضري عن الزمالك عاد ليبكي مرة أخرى من أجل العودة ولكنني رفضت بشكل قاطع بسبب طباعه وتصرفاته غير الأخلاقية، هذا اللاعب هرب من الأهلي وطرده الزمالك بعدها بسبب تصرفاته غير الأخلاقية".



يذكر أن تصريحات رئيس نادي الزمالك جاءت ردا على حديث عصام الحضري التليفزيوني، والذي أكد خلاله أنه لم يكن موفقا خلال رحلته مع الزمالك.