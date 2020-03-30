محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

الكاف - صورة أرشيفية

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتضم لجنة الطوارئ في عضويتها الملغاشي أحمد أحمد، والكونغولي كونستانت عوماري، والجنوب إفريقي داني جوردان، والمغربيين فوزي لقجع وعبد المنعم باه، والسنغالي أوجستين سانجور، والمصري هاني أبو ريدة. وأوضح المصدر، أن الاقتراح الذي سيشكل أرضية للنقاش يتمثل في تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 12 و13 يونيو