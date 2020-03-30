رياضة

محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
الكاف - صورة أرشيفية
الكاف - صورة أرشيفية
يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتضم لجنة الطوارئ في عضويتها الملغاشي أحمد أحمد، والكونغولي كونستانت عوماري، والجنوب إفريقي داني جوردان، والمغربيين فوزي لقجع وعبد المنعم باه، والسنغالي أوجستين سانجور، والمصري هاني أبو ريدة. وأوضح المصدر، أن الاقتراح الذي سيشكل أرضية للنقاش يتمثل في تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 12 و13 يونيو
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عصام الحضري

مرتضى: الحضري بتاع جن وسحر.. وبكى لينضم للزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق، رحل عن صفوفه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية، على حد وصفه، إذ كان يستعين بما وصفه -الجن والسحر- من أجل العمل على إصابة زملاءه وتواجده في التشكيل الأساسي، قائلا: "الحضري كان يبكي من أجل الانضمام للزمالك، والتوءم حسام وإبراهيم هما من أحضراه إلى الفريق، ودائما ما كان يستعين بالجن والشعوذة ليتسبب في إصابة حراس الفريق للمشاركة في المباريات بدلا منهم".
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عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".
ميدو

ميدو يطالب ببقاء كارتيرون وتجديد عقد شيكابالا

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إدارة الزمالك بالإبقاء على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أدار المرحلة الماضية من عمر الموسم باقتدار وذكاء واضح وحقق لقبي كأس السوبر الإفريقي والمحلي، موضحا: "قدرات كارتيرون التدريبية ظهرت في المباريات الكبرى التي أدارها بطريقة رائعة، فهو يملك تاريخا رائعا ومشوارا إفريقيًا حافلا، وأطالب بتجديد عقده مع الزمالك فهو مكسب كبير للفريق الأبيض"، وذلك بحسب تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten".
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خالد الغندور يكشف حقيقة ضم الزمالك ثنائي الدراويش

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن ملامح صفقات الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الزمالك سيسعى لإعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة، كل ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف ليس له أي أساس من الصحة، كما لم يتفاوض الزمالك مع محمود البدري لاعب الإسماعيلي، "فالزمالك لم يدخل في مفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة للحصول على خدماته"، وذلك بحسب ما صرح به عبر قناة نادي الزمالك.
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استاد القاهرة يستضيف إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إلتقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الدولي، ضم اللقاء كلا من اللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة، السيد"الفريد" المستشار الزراعي للهيئة، اللواء محمد زين ممثل الهيئة العربية للتصنيع، وليد عبدالوهاب أمين مجلس الإدارة. وخلال اللقاء بحث وزير الرياضة تأجيل صيانة أرضية الملعب الرئيسي، تمهيدا لاستضافة مباراتي الاهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد قرر الوزير بالتنسيق مع مجلس الإدارة تأجيل الصيانة إلى 10 مايو بدلًا من الأول من شهر أبريل.
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أزمة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال في طريقها للحل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة ستاد القاهرة، الخاصة باستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد والرجاء المغربيين، في طريقها للحل. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "زرت ستاد القاهرة اليوم، للتفاوض بشأن تأجيل عملية زراعة بذور النجيلة الصيفية، التي كان من المفترض البدء فيها الشهر المقبل، وأرضية ملعب القاهرة من نوع الهجين، ويستخدم لأول مرة في مصر، لذلك يمكنها تحمل إقامة المباراتين".
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تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريقي الأهلي والزمالك، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب الأحمر موعدًا مع الوداد المغربي، فيما يلاقي الفارس الأبيض نظيره الرجاء المغربي، وجاء تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين،، بينما تأهل الفارس الأبيض إلى المربع الذهبي بإقصاء الترجي التونسي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف، في لقاء الأمس مستفيدًا من فوزه في الاياب بلاثة أهداف لهدف.
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