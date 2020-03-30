إجراءات حازمة ضد الفنادق المتقاعسة عن أعمال التطهير

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار - صورة أرشيفية

قررت لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي فنادق تتقاعس عن أعمال التطهير، مؤكدة استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على القطاع، حيث تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة.

ومنها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية. كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية