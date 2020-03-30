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لبنان يسجل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
تفشي كورونا
تفشي كورونا
سجل لبنان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة وفاة وفق ما ذكرته وسائل اعلام لبنانية، وأفادت قناة "MTV" اللبنانية بوفاة امرأة ثمانينية بالفيروس في مستشفى رفيق الحريري، لافتة إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة. وأصدرت وزارة الصحة العامة، أمس الأحد، التقرير اليومي عن آخر الإصابات بكورونا وجاء فيه: "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم السابق عليه السبت".
كما سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى "أوتيل ديو" الجامعي. وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على
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الكويت.

الكويت تمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع غرامات مالية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
مظاهرات- لبنان (4)

مظاهرات في لبنان ضد الإجراءات الخاصة بوباء «كورونا»

شهدت مناطق عدة في لبنان تظاهر عدد من المواطنين، احتجاجا على إجراءات التعبئة العامة التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، والتي تقضي بإقفال المحال التجارية والشركات كافة، مع بعض الاستثناءات، ما أثر سلبا على الموظفين والعمال، خاصة من يتقاضى أجرا يوميا، وجابت التظاهرات شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة طرابلس شمالي البلاد، فيما ردد المتظاهرون أن الموت من الكورونا أسهل عليهم من الموت جوعا، وذلك في الوقت الذي دخل فيه لبنان أسبوعه الثالث من حالة التعبئة العامة التي مددتها الحكومة حتى 12 أبريل المقبل.
السودان - كورونا

موريتانيا تصنف نواكشوط وكيهيدي بؤرتين لـ«كورونا»

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي" بؤرتين لفيروس كورونا المستجد، وأنه بناءً على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان، مؤكدا أن السلطات العمومية تواكب المستجدات باتخاذ الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهل ظروف حياته اليومية طبقا للنظم المعمول بها في مجال الصحة العمومية. وسجلت في العاصمة الموريتانية حالة جديدة عائدة من فرنسا وزوجة المصاب وحالة جديدة في مدينة كيهيدي جنوب العاصمة.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
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البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
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