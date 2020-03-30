لبنان يسجل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

تفشي كورونا

سجل لبنان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة وفاة وفق ما ذكرته وسائل اعلام لبنانية، وأفادت قناة "MTV" اللبنانية بوفاة امرأة ثمانينية بالفيروس في مستشفى رفيق الحريري، لافتة إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة. وأصدرت وزارة الصحة العامة، أمس الأحد، التقرير اليومي عن آخر الإصابات بكورونا وجاء فيه: "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم السابق عليه السبت".

كما سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى "أوتيل ديو" الجامعي. وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على