سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إنهاء الخدمة مباشرة.. عقوبة فتح أي مسجد في فترة الإغلاق

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، غلقا تاما إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.
وأعلنت الوزارة أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة، نظرا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن: 01008806466
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: مصر أمامها فرصة ذهبية للسيطرة على كورونا

قال مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور إيفان هيوتين، إن هناك فرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره داخل البلاد. وأضاف هيوتين في مؤتمر صحفي ينظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تعني التخاذل، بل يجب عدم التوقف عن ممارسة الخطط وتنفيذها بدقة".
نيفين القباج

وزيرة التضامن: مد تعليق نشاط حضانات الأطفال حتى 15 أبريل

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بمد تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل المقبل.
إيرباص

إيرباص تستميت لإنقاذ أوروبا: رحلات مكوكية لجلب تبرعات طبية من الصين

في تجاوب سريع مع انفجار منحنى تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا بعد تحوله إلى بؤرة في إيطاليا، تحركت أكبر شركة مصنعة للطائرات المدنية في أوروبا والعالم وهي شركة إيرباص المملوكة بالكامل للاتحاد الأوروبي تحركت لتشغيل عدد من الرحلات المكوكية بين عدة دول أوروبية وبين الصين التي كانت معزولة بسبب الفيروس وذلك لجلب شحنات بضائع تخص مقاومة الفيروس.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (5)

وزير الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد هي إنهاء الخدمة مباشرةً

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وشدد الوزير، فى بيان اليوم الإثنين، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وخصصت الوزارة، أرقام للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طائرة- مصر -للطيران (2)

تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم قبل 19 مارس

في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة ووزارتي الهجرة والطيران المدني، تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بدون أي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس الجاري، ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر.
شيشة-فى-المقاهى (1)

محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
كورونا 7

إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تناشد عملاءها مراجعة حجوزاتهم

ناشدت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم وأية تغييرات طرأت على ضوابط السفر عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com خلال 72 ساعة فقط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]