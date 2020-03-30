إنهاء الخدمة مباشرة.. عقوبة فتح أي مسجد في فترة الإغلاق

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، غلقا تاما إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وأعلنت الوزارة أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة، نظرا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن: 01008806466