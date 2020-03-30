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وزير الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد هي إنهاء الخدمة مباشرةً

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وشدد الوزير، فى بيان اليوم الإثنين، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وخصصت الوزارة، أرقام للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.
وقال الوزير، إن قضية مواجهة كورونا لم تعد مسألة عادية، بل هى تحدٍ جدى كبير، فمواجهة انتشار كورونا اختبار صعب لإرادة الدول والشعوب، فالنجاح المبكر لأى دولة فى مواجهة انتشار هذا الوباء يعني قدرتها على العبور نحو مستقبل أفضل وتعافي اقتصادها أسرع، واعتبارها أنموذجا متميزا فى إدارة الأزمات والقدرة على مواجهتها.ولفت
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إنهاء الخدمة مباشرة.. عقوبة فتح أي مسجد في فترة الإغلاق

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قررت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وراضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزا ضد المصلحة الوطنية.
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أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة 6 قرارات، في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام، وتمثلت هذه القرارات في:
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