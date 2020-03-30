وزير الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد هي إنهاء الخدمة مباشرةً

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وشدد الوزير، فى بيان اليوم الإثنين، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وخصصت الوزارة، أرقام للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.

وقال الوزير، إن قضية مواجهة كورونا لم تعد مسألة عادية، بل هى تحدٍ جدى كبير، فمواجهة انتشار كورونا اختبار صعب لإرادة الدول والشعوب، فالنجاح المبكر لأى دولة فى مواجهة انتشار هذا الوباء يعني قدرتها على العبور نحو مستقبل أفضل وتعافي اقتصادها أسرع، واعتبارها أنموذجا متميزا فى إدارة الأزمات والقدرة على مواجهتها.ولفت