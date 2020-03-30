إيرباص تستميت لإنقاذ أوروبا: رحلات مكوكية لجلب تبرعات طبية من الصين
تحرير:أميرة إبراهيم
٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
إيرباص
في تجاوب سريع مع انفجار منحنى تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا بعد تحوله إلى بؤرة في إيطاليا، تحركت أكبر شركة مصنعة للطائرات المدنية في أوروبا والعالم وهي شركة إيرباص المملوكة بالكامل للاتحاد الأوروبي تحركت لتشغيل عدد من الرحلات المكوكية بين عدة دول أوروبية وبين الصين التي كانت معزولة بسبب الفيروس وذلك لجلب شحنات بضائع تخص مقاومة الفيروس.
وكشفت شركة إيرباص إطلاقها مهمة جوية بين الصين وأوروبا لتوصيل
شحنة إضافية من الأقنعة الطبية اللازمة لعدد من جهات الرعاية الصحية في فرنسا وإسبانيا
والمملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود الشركة الداعمة للحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.وخصصت الشركة لهذه المهمة، طائرة من طراز A330MRTT، حيث أقلعت
وكشفت شركة إيرباص إطلاقها مهمة جوية بين الصين وأوروبا لتوصيل
شحنة إضافية من الأقنعة الطبية اللازمة لعدد من جهات الرعاية الصحية في فرنسا وإسبانيا
والمملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود الشركة الداعمة للحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وخصصت الشركة لهذه المهمة، طائرة من طراز A330MRTT، حيث أقلعت الرحله في تمام الساعة
7.15 مساء يوم 26 مارس من مقر شركة إيرباص في خيتافي بالقرب من مدريد لتصل إلى مدينة
تيانجين الصينية في يوم 27 مارس، وعادت الطائرة التي جرى تشغيلها من قبل طاقم عمل من
إيرباص، إلى إسبانيا يوم 28 مارس في تمامالساعة 4.05 صباحا بالتوقيت المحلي محملة
بأكثر من أربعة ملايين قناع طبي.
وقامت إيرباص خلال الأيام السابقة، بتنظيم عدد من الرحلات
الجوية من أوروبا للصين وباستخدام طائراتها منطراز A330-800 وA400M للتبرع بآلاف الأقنعة الطبية إلى المستشفيات والجهات
الحكومية في كافة أنحاء أوروبا.