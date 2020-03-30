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إيرباص تستميت لإنقاذ أوروبا: رحلات مكوكية لجلب تبرعات طبية من الصين

تحرير:أميرة إبراهيم ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
إيرباص
إيرباص
في تجاوب سريع مع انفجار منحنى تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا بعد تحوله إلى بؤرة في إيطاليا، تحركت أكبر شركة مصنعة للطائرات المدنية في أوروبا والعالم وهي شركة إيرباص المملوكة بالكامل للاتحاد الأوروبي تحركت لتشغيل عدد من الرحلات المكوكية بين عدة دول أوروبية وبين الصين التي كانت معزولة بسبب الفيروس وذلك لجلب شحنات بضائع تخص مقاومة الفيروس.
وكشفت شركة إيرباص إطلاقها مهمة جوية بين الصين وأوروبا لتوصيل شحنة إضافية من الأقنعة الطبية اللازمة لعدد من جهات الرعاية الصحية في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود الشركة الداعمة للحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.وخصصت الشركة لهذه المهمة، طائرة من طراز A330MRTT، حيث أقلعت
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: مصر أمامها فرصة ذهبية للسيطرة على كورونا

قال مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور إيفان هيوتين، إن هناك فرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره داخل البلاد. وأضاف هيوتين في مؤتمر صحفي ينظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تعني التخاذل، بل يجب عدم التوقف عن ممارسة الخطط وتنفيذها بدقة".
نيفين القباج

وزيرة التضامن: مد تعليق نشاط حضانات الأطفال حتى 15 أبريل

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بمد تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل المقبل.
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وزير الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد هي إنهاء الخدمة مباشرةً

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وشدد الوزير، فى بيان اليوم الإثنين، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وخصصت الوزارة، أرقام للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.
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إنهاء الخدمة مباشرة.. عقوبة فتح أي مسجد في فترة الإغلاق

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، غلقا تاما إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.
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طائرة عسكرية المانية

سلاح الجو الألماني ينقل 6 مصابين بكورونا من إيطاليا

قرر سلاح الجو الألماني نقل مرضى إيطاليا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بسبب الأزمة البالغة التي تشهدها المستشفيات في شمال إيطاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة الإجلاء الطبي طراز "إيه 310"، وهي طائرة للجيش الألماني مزودة بوحدة للعناية المركزة، ستنقل اليوم السبت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا في حالة خطرة من مدينة بيرجامو الإيطالية إلى مدينة كولونيا الألمانية. وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة صباح اليوم من كولونيا.
طائرة-إيرباص-إيه 380

إيرباص تعلق مصانعها ببريطانيا وألمانيا.. استئناف التصنيع في فرنسا وإسبانيا

على خلفية إغلاقها مصانعها في فرنسا وأسبانيا، ثم إعادة التشغيل جزئيًّا أعلنت شركة إيرباص عزمها تعليق العمل في مصانع الأجنحة لمدة ثلاثة أسابيع في مساهمة منها لدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، حيث تحرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة تضمن صحة وسلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. واستأنفت إيرباص الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا بعد توقف دام أربعة أيام، فيما استمرت العمليات في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. واستناداً إلى طرق العمل المتبعة التي تعكس تدابير الصحة والسلامة، تتابع إيرباص تقييم عمليات إنتاجها.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ إن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
كورونا

إغلاق جميع فنادق إسبانيا خلال أسبوع بسبب كورونا

أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، إذ أمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن تسكين السياح خلال 7 أيام لضمان احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل. وأعفيت دور رعاية المرضى والمسنين الطويلة الأجل من الإغلاق، لكنها لا تزال تخضع لحالة طوارئ فرضتها الحكومة منذ نحو أسبوع وتمنع الناس من الخروج إلا للضرورة.
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