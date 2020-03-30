إيرباص تستميت لإنقاذ أوروبا: رحلات مكوكية لجلب تبرعات طبية من الصين

تحرير:أميرة إبراهيم ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

إيرباص

في تجاوب سريع مع انفجار منحنى تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا بعد تحوله إلى بؤرة في إيطاليا، تحركت أكبر شركة مصنعة للطائرات المدنية في أوروبا والعالم وهي شركة إيرباص المملوكة بالكامل للاتحاد الأوروبي تحركت لتشغيل عدد من الرحلات المكوكية بين عدة دول أوروبية وبين الصين التي كانت معزولة بسبب الفيروس وذلك لجلب شحنات بضائع تخص مقاومة الفيروس.

وكشفت شركة إيرباص إطلاقها مهمة جوية بين الصين وأوروبا لتوصيل شحنة إضافية من الأقنعة الطبية اللازمة لعدد من جهات الرعاية الصحية في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود الشركة الداعمة للحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.وخصصت الشركة لهذه المهمة، طائرة من طراز A330MRTT، حيث أقلعت