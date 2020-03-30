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بريطانيا تحارب انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بكورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يتم تسجيل قرابة 10 حالات من هذا النوع من الأخبار يوميا، وتعمل الوحدة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس، كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان "لا تنمّي الوحش" للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقرت الحكومة البريطانية أن العزل التام الهادف للحد من تفشي كورونا قد يتواصل لفترة لا بأس بها، بينما حذر خبير بارز من أنه قد يستمر حتى يونيو. وقال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، لشبكة "بي بي سي": "لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق لكن بحسب ما أعتقد على الجميع أن يستعدوا لفترة لا بأس بها تطبق خلالها
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كورونا

إسبانيا: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا

أعلت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب "روسيا اليوم". وقالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن 12298 عاملا في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت إيجابية. ولفتت سييرا إلى أن هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14 من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.
سجن

خوفا من كورونا.. إصابة 14 سجينا في تمرد بإيران

أصيب ما لا يقل عن 14 سجينا إيرانيا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس الأحد، إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال حيدر آسيابي المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في 3 زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، ولم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
فيروس- كورونا (12)

بريطانيا تتهم الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لـ«كورونا»

اتهم وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة في الصين، ديسمبر الماضي، لكن لم تكن بعض التقارير الواردة من الصين واضحة بشأن حجم وطبيعة هذا المرض. ويأتي البيان وسط اتهامات بأن حكومة المملكة المتحدة تريد استخدام الصين كبش فداء لتبرير فشل مجلس الوزراء في تسريع الاختبارات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، خاصة بالنظر إلى أنه في حين وصلت بريطانيا للتو إلى 70 ألف اختبار فقط في الأسبوع، فإن ألمانيا تجري 500 ألف اختبار خلال نفس الفترة.
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سجن-فى-بريطانيا

وفاة أول سجين بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، وفاة أول سجين بريطاني متأثرا بإصابته بكورونا، وأفادت تقارير بأن السجين، البالغ من العمر 84 عاما، توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كان السجين يقضي عقوبة في سجن "أتش أم بي ليتلهاي" بمنطقة كامبريدج شاير، وهو من سجون الفئة "سي" لمرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مصلحة السجون قوله "توفي سجين من سجناء ليتلهاي يبلغ من العمر 84 عاما في المستشفى في 22 مارس الجاري".
الأمير-تشارلز

أعراض كورونا تطارد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز بفيروس كورونا القاتل، وقبل أسبوعين ظهر في مقطع فيديو وهو يتجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشى العدوى، كما ظهر في عدة لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأة ويلوح بالسلام عن بعد، الأمر الذى أثار ضحك جميع من وقفوا لاستقباله.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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