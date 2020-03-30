بريطانيا تحارب انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بكورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يتم تسجيل قرابة 10 حالات من هذا النوع من الأخبار يوميا، وتعمل الوحدة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس، كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان "لا تنمّي الوحش" للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقرت الحكومة البريطانية أن العزل التام الهادف للحد من تفشي كورونا قد يتواصل لفترة لا بأس بها، بينما حذر خبير بارز من أنه قد يستمر حتى يونيو. وقال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، لشبكة "بي بي سي": "لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق لكن بحسب ما أعتقد على الجميع أن يستعدوا لفترة لا بأس بها تطبق خلالها