وزيرة التضامن: مد تعليق نشاط حضانات الأطفال حتى 15 أبريل

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٣ م

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بمد تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل المقبل.

ويأتي ذلك تزامنًا مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت الوزارة إن هذا القرار ضمن مجموعة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة يروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة الأطفال، على أن يتم النظر في قرار

ويأتي ذلك تزامنًا مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن هذا القرار ضمن مجموعة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة يروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة الأطفال، على أن يتم النظر في قرار تمديد التعليق مجدداً الأسبوع المقبل.





