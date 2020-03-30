الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو - صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.

وقال مكتب نتنياهو: "سنتبع تعليمات وزارة الصحة". وكان نتنياهو قد أجرى قبل أسبوعين فحص فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية، وليس من الواضح، إذا ما كان الكشف عن هذه الإصابة سيؤدي إلى وضع نتنياهو ووزراء ومسؤولين في مكتبه، في الحجر الصحي. وأعلنت اسرائيل، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و347