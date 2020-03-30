بعد تحضيرات دبي الخرافية.. هل يتم تأجيل إكسبو 2020؟

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

دبي

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن من المتوقع تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة تصل إلى عام بسبب وباء فيروس كورونا العالمي. وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث، الذي يوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا إذ من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى. ومن المتوقع أن توصي لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية تشارك في الحدث، بالتأجيل عندما تجتمع عن بُعد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأحجم متحدث باسم إكسبو 2020 عن التعليق.وقال مصدران إن قرارا نهائيا وملزما سيُتخذ خلال اجتماع الذي يُعقد لاحقا بين الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على الفعالية، إلا أنه من غير المرجح أن يعارضوا التوصية.وذكرت المصادر أن المنظمين يبحثون تأجيل الحدث لعدة أشهر على الأقل في ظل الضرر الذي

وأحجم متحدث باسم إكسبو 2020 عن التعليق.



وقال مصدران إن قرارا نهائيا وملزما سيُتخذ خلال اجتماع الذي يُعقد لاحقا بين الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الذي يشرف على الفعالية، إلا أنه من غير المرجح أن يعارضوا التوصية.



وذكرت المصادر أن المنظمين يبحثون تأجيل الحدث لعدة أشهر على الأقل في ظل الضرر الذي يلحقه الوباء، الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، بالاقتصاد العالمي.



وقال أحد المصادر، ومصدر رابع، إن المنظمين يبحثون أيضا تأجيل الحدث لمدة عام.



وأغلقت دول حدودها وفرضت حظر التجول وشهدت بعض الصناعات، مثل الطيران، توقفا كاملا تقريبا مما يجعل من الصعب للغاية استضافة أي فعاليات.



وإكسبو 2020، المفترض أن يستمر من 20 أكتوبر حتى العاشر من أبريل 2021، هو الحدث الكبير الأخير حاليا الذي لا يزال من المقرر تنظيمه من الناحية الرسمية بعد قرار الأسبوع الماضي بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام، وهو أول تأجيل من هذا النوع في التاريخ الحديث لهذه الألعاب الذي يمتد 124 عاما.



وأنفقت دبي مليارات الدولارات على البنية التحتية للاستعداد، وقال مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون إن الحدث العالمي سيكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.



