الصحة العالمية: مصر أمامها فرصة ذهبية للسيطرة على كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

الصحة العالمية

قال مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور إيفان هيوتين، إن هناك فرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره داخل البلاد. وأضاف هيوتين في مؤتمر صحفي ينظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تعني التخاذل، بل يجب عدم التوقف عن ممارسة الخطط وتنفيذها بدقة".

ولفت إلى أن أول حالة تم تسجيلها في مصر كانت في 14 فبراير الماضي، ووزارة الصحة كانت مهتمة بتنفيذ الخطة القومية الموضوعة لمواجهة كورونا، مؤكدا أن الاستجابة قوية في الوضع الراهن.وأشار إلى أنه اطلع مع الوفد المرافق له، على الخطط الموضوعة، وزار غرفة الأزمات والـ"كول سنتر" وخطة علاج المرضى، وخطة مراقبة ومراجعة