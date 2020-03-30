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الصحة العالمية: مصر أمامها فرصة ذهبية للسيطرة على كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
قال مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور إيفان هيوتين، إن هناك فرصة ذهبية أمام مصر للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره داخل البلاد. وأضاف هيوتين في مؤتمر صحفي ينظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تعني التخاذل، بل يجب عدم التوقف عن ممارسة الخطط وتنفيذها بدقة".
ولفت إلى أن أول حالة تم تسجيلها في مصر كانت في 14 فبراير الماضي، ووزارة الصحة كانت مهتمة بتنفيذ الخطة القومية الموضوعة لمواجهة كورونا، مؤكدا أن الاستجابة قوية في الوضع الراهن.وأشار إلى أنه اطلع مع الوفد المرافق له، على الخطط الموضوعة، وزار غرفة الأزمات والـ"كول سنتر" وخطة علاج المرضى، وخطة مراقبة ومراجعة
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نيفين القباج

وزيرة التضامن: مد تعليق نشاط حضانات الأطفال حتى 15 أبريل

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بمد تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل المقبل.
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إيرباص تستميت لإنقاذ أوروبا: رحلات مكوكية لجلب تبرعات طبية من الصين

في تجاوب سريع مع انفجار منحنى تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا بعد تحوله إلى بؤرة في إيطاليا، تحركت أكبر شركة مصنعة للطائرات المدنية في أوروبا والعالم وهي شركة إيرباص المملوكة بالكامل للاتحاد الأوروبي تحركت لتشغيل عدد من الرحلات المكوكية بين عدة دول أوروبية وبين الصين التي كانت معزولة بسبب الفيروس وذلك لجلب شحنات بضائع تخص مقاومة الفيروس.
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وزير الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد هي إنهاء الخدمة مباشرةً

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة. وشدد الوزير، فى بيان اليوم الإثنين، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وخصصت الوزارة، أرقام للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.
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إنهاء الخدمة مباشرة.. عقوبة فتح أي مسجد في فترة الإغلاق

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، غلقا تاما إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.
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فيروس- كورونا (4)

بدون غسل ووداع.. تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا في إيطاليا

أعلن رئيس الجمعية الإيطالية المصرية محمد العبد، عن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحية مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا. وقال على الصفحة الرسمية للجمعية في "فيسبوك"، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: "نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء".
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2503 حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل، وطالب "كونتي" المواطنين بالبقاء في منازلهم. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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الصحة العالمية تدعو الدول لعزل كافة المصابين بكورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.
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الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
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