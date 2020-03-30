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إسبانيا: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بفيروس كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
كورونا
كورونا
أعلت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب "روسيا اليوم". وقالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن 12298 عاملا في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت إيجابية. ولفتت سييرا إلى أن هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14 من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.
وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.

سجن

خوفا من كورونا.. إصابة 14 سجينا في تمرد بإيران

أصيب ما لا يقل عن 14 سجينا إيرانيا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس الأحد، إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال حيدر آسيابي المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في 3 زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، ولم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
بريطانيا - كورونا

بريطانيا تحارب انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بكورونا

أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يتم تسجيل قرابة 10 حالات من هذا النوع من الأخبار يوميا، وتعمل الوحدة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس، كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان "لا تنمّي الوحش" للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فيروس- كورونا (12)

بريطانيا تتهم الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لـ«كورونا»

اتهم وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة في الصين، ديسمبر الماضي، لكن لم تكن بعض التقارير الواردة من الصين واضحة بشأن حجم وطبيعة هذا المرض. ويأتي البيان وسط اتهامات بأن حكومة المملكة المتحدة تريد استخدام الصين كبش فداء لتبرير فشل مجلس الوزراء في تسريع الاختبارات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، خاصة بالنظر إلى أنه في حين وصلت بريطانيا للتو إلى 70 ألف اختبار فقط في الأسبوع، فإن ألمانيا تجري 500 ألف اختبار خلال نفس الفترة.
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كورونا

إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
طائرة-إيرباص-إيه 380

إيرباص تعلق مصانعها ببريطانيا وألمانيا.. استئناف التصنيع في فرنسا وإسبانيا

على خلفية إغلاقها مصانعها في فرنسا وأسبانيا، ثم إعادة التشغيل جزئيًّا أعلنت شركة إيرباص عزمها تعليق العمل في مصانع الأجنحة لمدة ثلاثة أسابيع في مساهمة منها لدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، حيث تحرص الشركة على تطبيق إجراءات صارمة تضمن صحة وسلامة الموظفين واستمرارية الأعمال. واستأنفت إيرباص الإنتاج والتجميع جزئيًا في فرنسا وإسبانيا بعد توقف دام أربعة أيام، فيما استمرت العمليات في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. واستناداً إلى طرق العمل المتبعة التي تعكس تدابير الصحة والسلامة، تتابع إيرباص تقييم عمليات إنتاجها.
كورونا

إغلاق جميع فنادق إسبانيا خلال أسبوع بسبب كورونا

أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، إذ أمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن تسكين السياح خلال 7 أيام لضمان احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل. وأعفيت دور رعاية المرضى والمسنين الطويلة الأجل من الإغلاق، لكنها لا تزال تخضع لحالة طوارئ فرضتها الحكومة منذ نحو أسبوع وتمنع الناس من الخروج إلا للضرورة.
فيروس- كورونا (19)

الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء كورونا

أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية. وأول من أمس السبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينيات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس القاتل. وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين.
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