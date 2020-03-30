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الملك سلمان يأمر بعلاج كل مرضى وباء «كورونا» مجانا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
الملك سلمان بن عبد العزيز - صورة أرشيفية
الملك سلمان بن عبد العزيز - صورة أرشيفية
كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الإثنين، أن المملكة تأتي من بين الدول الـ10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص للفيروس، مضيفا أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر بعلاج مرضى كورونا من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة مجانا، متابعا أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج معتمد أو ثابت لـ كورونا، وأن اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس.
وحث وزير الصحة السعودي الجميع على الالتزام بالتعليمات الاحترازية. وأعلنت السعودية، أول من أمس السبت، أنها مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية ورحلات الطيران الداخلية وكذلك تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، وكذلك في القطاع الخاص حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود احتواء انتشار
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كلاب-وقطط

خوفا من «كورونا».. لبنانيون يسممون الحيوانات الأليفة

تخلص لبنانيون من الحيوانات المنزلية الأليفة باعتبار أنها من الممكن أن تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا لمستجد (كوفيد - 19) وهو الفعل الذي طالبت السلطات اللبنانية بعدم الإقدام عليه، ودعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين، اليوم الاثنين، إلى عدم قتل الحيوانات الأليفة، وذلك بعد انتشار صور عبر مواقع التواصل لكلاب نافقة إثر تسميمها خوفا من تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
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التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية لتدمير أهداف حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن بدء عمليه عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية، وتهدف إلى تحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية التي تهدد حياة المدنيين، قائلا إنه مستمر باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين، وإنه الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، ويأتي هذا التطور بعد يومين من إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.
الكويت.

الكويت تمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع غرامات مالية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
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مظاهرات في لبنان ضد الإجراءات الخاصة بوباء «كورونا»

شهدت مناطق عدة في لبنان تظاهر عدد من المواطنين، احتجاجا على إجراءات التعبئة العامة التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، والتي تقضي بإقفال المحال التجارية والشركات كافة، مع بعض الاستثناءات، ما أثر سلبا على الموظفين والعمال، خاصة من يتقاضى أجرا يوميا، وجابت التظاهرات شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة طرابلس شمالي البلاد، فيما ردد المتظاهرون أن الموت من الكورونا أسهل عليهم من الموت جوعا، وذلك في الوقت الذي دخل فيه لبنان أسبوعه الثالث من حالة التعبئة العامة التي مددتها الحكومة حتى 12 أبريل المقبل.
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محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
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قرار جديد بشأن التجول في جدة.. وتعليق الدخول والخروج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وأن قرار التعليق يطبق حتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم 27 رجب.
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السعودية تفرج عن 250 محتجزا أجنبيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم، وأن ذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.
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أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
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