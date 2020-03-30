الملك سلمان يأمر بعلاج كل مرضى وباء «كورونا» مجانا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م

الملك سلمان بن عبد العزيز - صورة أرشيفية

كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الإثنين، أن المملكة تأتي من بين الدول الـ10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص للفيروس، مضيفا أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر بعلاج مرضى كورونا من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة مجانا، متابعا أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج معتمد أو ثابت لـ كورونا، وأن اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس.

وحث وزير الصحة السعودي الجميع على الالتزام بالتعليمات الاحترازية. وأعلنت السعودية، أول من أمس السبت، أنها مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية ورحلات الطيران الداخلية وكذلك تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، وكذلك في القطاع الخاص حتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود احتواء انتشار