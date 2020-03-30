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الكويت تمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع غرامات مالية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م
الكويت
الكويت
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
وأكدت أن قرار الوزير فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادًا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم، ثم تسوية أوضاعهم متى توافر فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية
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مظاهرات- لبنان (4)

مظاهرات في لبنان ضد الإجراءات الخاصة بوباء «كورونا»

شهدت مناطق عدة في لبنان تظاهر عدد من المواطنين، احتجاجا على إجراءات التعبئة العامة التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، والتي تقضي بإقفال المحال التجارية والشركات كافة، مع بعض الاستثناءات، ما أثر سلبا على الموظفين والعمال، خاصة من يتقاضى أجرا يوميا، وجابت التظاهرات شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة طرابلس شمالي البلاد، فيما ردد المتظاهرون أن الموت من الكورونا أسهل عليهم من الموت جوعا، وذلك في الوقت الذي دخل فيه لبنان أسبوعه الثالث من حالة التعبئة العامة التي مددتها الحكومة حتى 12 أبريل المقبل.
فيروس- كورونا (8)

لبنان يسجل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

سجل لبنان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة وفاة وفق ما ذكرته وسائل اعلام لبنانية، وأفادت قناة "MTV" اللبنانية بوفاة امرأة ثمانينية بالفيروس في مستشفى رفيق الحريري، لافتة إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة. وأصدرت وزارة الصحة العامة، أمس الأحد، التقرير اليومي عن آخر الإصابات بكورونا وجاء فيه: "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم السابق عليه السبت".
السودان - كورونا

موريتانيا تصنف نواكشوط وكيهيدي بؤرتين لـ«كورونا»

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي" بؤرتين لفيروس كورونا المستجد، وأنه بناءً على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان، مؤكدا أن السلطات العمومية تواكب المستجدات باتخاذ الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهل ظروف حياته اليومية طبقا للنظم المعمول بها في مجال الصحة العمومية. وسجلت في العاصمة الموريتانية حالة جديدة عائدة من فرنسا وزوجة المصاب وحالة جديدة في مدينة كيهيدي جنوب العاصمة.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

عزل 6 أحياء في المدينة المنورة لمنع تفشي «كورونا»

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية منصور التركي، اليوم الأحد، عن إغلاق 6 أحياء في المدينة المنورة تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، مؤكدا أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، إن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول. وأعلنت الصحة، اليوم، رصد 96 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة: 68 إصابة كورونا مرتبطة بحالات اختلاط، ليصل عدد الحالات المسجلة 1299 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.
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فيروس- كورونا (18)

بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وأكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، أن المريض يعالج بمستشفى في "زيلونا جورا" في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية. وقالت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية.
فيروس- كورونا (14)

كورونا:وفاة ثالث طبيب في ووهان.. وأول حالة بجبل طارق

أعلنت سلطات مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبى" (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب فى مستشفى "ووهان المركزي"، متأثرا بإصابته بالفيروس، وأعربت إدارة المستشفى، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة "مى تشونج مينج" نائب مدير قسم طب العيون فى المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19). وعمل مينج، فى نفس القسم الذى كان يعمل فيه الطبيب "لى ون ليانج" الذى كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفى بسببه فى 7 فبراير الماضي.
فيروس- كورونا (16)

الكويت توضح حقيقة إجلاء رعايا مصريين بسبب «كورونا»

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى السلطات الكويتية نية لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر، لافتة إلى أنها تراقب الوضع العام الدولي، لتحديد مدى الحاجة لإجراءات احترازية إضافية. وقالت بثينة المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن مستجدات فيروس "كورونا" في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء": "لا توجد حتى الآن أي نية لإجلاء الكويتيين من مصر، ولكن نحن نراقب الوضع بشكل عام في العالم، ونحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي سنقوم في الإعلان عنها في حينه".
فيروس- كورونا (17)

الإيسيسكو: مكافأة 200 ألف دولار لمكتشف علاج كورونا

قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي. وأوضح الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.
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