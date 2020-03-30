فاروس تتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

العملة الأجنبية

توقعت فاروس القابضة في ورقة بحثية لها، تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية من مستوى 6.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار. وأوضحت في الورقة البحثية التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها أن أسباب ذلك تعود إلى الخوف من ركود عالمي، وضعف مستويات الطلب والاستثمار على مستوى العالم، إلى جانب استمرار عدم تمتع مصر بكونها واجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل. وأشارت الورقة البحثية إلى احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية من مستوى 4.5 مليار دولار المتوقع تحقيقها في العام المالي 19/2020، إلى 3 مليارات دولار.