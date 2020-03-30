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فاروس تتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م
العملة الأجنبية
العملة الأجنبية
توقعت فاروس القابضة في ورقة بحثية لها، تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية من مستوى 6.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار. وأوضحت في الورقة البحثية التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها أن أسباب ذلك تعود إلى الخوف من ركود عالمي، وضعف مستويات الطلب والاستثمار على مستوى العالم، إلى جانب استمرار عدم تمتع مصر بكونها واجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل. وأشارت الورقة البحثية إلى احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية من مستوى 4.5 مليار دولار المتوقع تحقيقها في العام المالي 19/2020، إلى 3 مليارات دولار.

أرجعت فاروس ذلك إلى موجة تخارج عالمية من الأسواق، خاصة الناشئة منها، مع زيادة ضبابية المشهد الإقتصادي، والخوف من الركود، هذا بالإضافة إلى الهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع مخاطر تعرض الدول والشركات لإفلاس.

بورصة

تراجع البورصة بختام اليوم ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529 مليار جنيه. وانخفض مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 9521.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوي 981.8 نقطة،وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1022.9 نقطة.
فرع-شركة-اورنج (1)

لأول مرة| اورنج تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

كانت شركة اورانج مصر من أوائل الشركات المتفاعلة مع أزمة كورونا باحترافية شديدة، وبدأت بتنفيذ تدابير وإجراءات احترازية لحماية موظفيها في المقام الأول، وبشكل لا يتعارض مع تقديم الخدمات للعملاء على أفضل وجه ممكن، واليوم قامت اورنج مصر باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لعقد جمعيتها العمومية من خلال الكونفرنس كول، وهو اجراء لأول مره يتم في في مصر؛ ويأتي بهدف خفض التجمعات في مكان واحد لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، وكانت أورانج أول ن أطلق شعار Stay Safe لتوعية العملاء بالبقاء في المنزل وتقليل الاختلاط.
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أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 703 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 12 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1622 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مطار-دبى

بعد تحضيرات دبي الخرافية.. هل يتم تأجيل إكسبو 2020؟

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن من المتوقع تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة تصل إلى عام بسبب وباء فيروس كورونا العالمي. وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث، الذي يوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا إذ من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى. ومن المتوقع أن توصي لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية تشارك في الحدث، بالتأجيل عندما تجتمع عن بُعد في وقت لاحق اليوم الاثنين.
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