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إيقاف التحصيل اليدوي لموظفي الكهرباء في بيان بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
النواب
النواب
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزراء الإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة الدولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا تلك الأزمة الصحية العالمية؛ وتماشيا مع برنامج العمل الذي تقدمنا به سابقا والذي من ضمنه تأخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد.
وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل، أنه حفاظا على صحة الموظفين والمواطنين عامة ولمكافحة انتشار ذلك الوباء ومحاولة السيطرة عليه؛ فإن هذا الأمر يتطلب حظر الأعمال الميدانية طوال فترة الحظر والتي من ضمنها وظيفة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والغاز طوال فترة الثلاثة أشهر السابق الإشارة إليها دون الخصم من رواتب
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فيروس- كورونا (7)

«أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أكد مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا: "أننا مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية". وأعلن السماك، عن توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى إطار خطة الجمعية لدعم المحافظة.
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ميناء الإسكندرية: حلول بديلة حال انتشار كورونا.. وتخصيص لنش للحجر الصحي

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة الانتقال إلى منطقة المخطاف الخارجي للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مشددا على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات بأي أسلوب وضرورة التعامل إلكترونيا سواء مالياً أو فيما يتعلق بالإجراءات حيث يمكن للتوكيل تقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا هي هيئة الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها للتقليل من التجمعات.
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لمواجهة كورونا.. «مستثمرو العاشر» تمد مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية

تستعد جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف لإمداد مستشفيات محافظة الشرقية بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص جمعيته على القيام بدورها المجتمعى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المستلزمات تتمثل فى 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات –كمامات- و1.5 مليون واقى لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع لاسيما المستثمرين والقطاع الخاص فى القيام بواجباتهم فى مساندة الدولة.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
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نائب يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، لتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وكذلك موعد الامتحانات، مشيرا إلى أنه منذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لم تعلن وزارة التربية والتعليم خطة العمل خلال الفترة المقبلة أو في أثناء الدراسة، وهو ما تسبب في حالة قلق بين الطلبة وأولياء الأمور.
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طلب إحاطة بسبب اختفاء الكحول من الأسواق

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتجارة، بشأن عدم وجود منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات في السوق المصري في ظل وجود أزمة فيروس كورونا COVID -1، موضحا أنه يتقدم بطلبه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين، وهو فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس وانتشاره داخل الدولة، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.
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نائب يطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء

وصف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالب نقابة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى للأطباء بالهامة للغاية، حيث اعتبر أن القيمة الحالية لبدل العدوى متدنية للغاية ولا تتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء الذين يواجهون الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يصبح الأطباء هم الفئة الأولى المعرضة للإصابة، قائلا: "أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أن المتاعب التى يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته وأعتقد أن هذه فرصة لإعادة فتح قضية قيمة بدل العدوى للأطباء التى لم تحسم رغم انه سبق تناولها أكثر من مرة".
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مجلس النواب يحيل تقرير أزمة مياه الأمطار إلى الحكومة

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، إحالة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة 22 أكتوبر الماضي، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم تجاهها. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة 3 نوفمبر الماضي، على إحالة موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، لدراسة وإعداد تقرير يعرض على المجلس يقرر في شأنه ما يراه.
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