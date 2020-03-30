إيقاف التحصيل اليدوي لموظفي الكهرباء في بيان بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

النواب

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزراء الإسكان والمرافق والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة الدولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا تلك الأزمة الصحية العالمية؛ وتماشيا مع برنامج العمل الذي تقدمنا به سابقا والذي من ضمنه تأخير سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد.

وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل، أنه حفاظا على صحة الموظفين والمواطنين عامة ولمكافحة انتشار ذلك الوباء ومحاولة السيطرة عليه؛ فإن هذا الأمر يتطلب حظر الأعمال الميدانية طوال فترة الحظر والتي من ضمنها وظيفة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والغاز طوال فترة الثلاثة أشهر السابق الإشارة إليها دون الخصم من رواتب