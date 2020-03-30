إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس «كورونا»

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

انتشار فيروس كورونا - صورة أرشيفية

كشفت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، عن إصابة 17 طفلا من بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بالفيروس في موسكو، إنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن جميع المرضى، وكذلك أولئك الذين على اتصال وثيق بهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، فيما كشفت روسيا، اليوم، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.

وأعلن عمدة موسكو، أنه اعتبارا من اليوم، تم إدخال نظام العزل الصحي الذاتي لجميع السكان بغض النظر عن أعمارهم في العاصمة، واعدا بتشديد تطبيق العزلة الذاتية. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الروسية، عن فرض غرامات على الأفراد تصل إلى 40 ألف روبل (نحو 500 دولار) لمنتهكي الحجر الصحي. ويجري الحديث عن المواطنين