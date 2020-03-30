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وباء كورونا يعطل أسطول طائرات «إيزي جيت» البريطانية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
طائرات تابعة لإيزي جيت
طائرات تابعة لإيزي جيت
أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران تعليق كافة رحلات أسطولها الجوي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن أكملت آخر رحلاتها لإنقاذ العالقين بسبب الفيروس أمس الأحد، وستمنح طاقمها بأكمله إجازة لمدة شهرين، موضحة أن القرار جاء نتيجة للقيود غير المسبوقة على السفر التي فرضتها الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبي، وبالتالي لن تتمكن الشركة من تحديد موعد لاستئناف رحلاتها التجارية في الوقت الحالي.
وقالت شركة الطيران منخفضة التكاليف، في بيان لها، اليوم الإثنين: "في هذه المرحلة لا يمكن التأكد من موعد استئناف الرحلات الجوية التجارية، سنقوم بعمليات التقييم المستمرة للوضع بناءً على القيود المفروضة والطلب". وسيرت الشركة أكثر من 650 رحلة لنقل حوالي 45 ألف مسافر علقوا بسبب الحظر المفروض في دول عدة حول
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إيران تعلن عن 5 سيناريوهات محتملة لتطور وباء كورونا

أعلنت اللجنة العلمية في مكتب الرئاسة الإيرانية عن 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، بحسب "روسيا اليوم". وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن السيناريو الأول سيتحقق في حال أي تدخل من قبل الحكومة ووزارة الصحة مما سيؤدي إلى تزايد أعداد المصابين ووصول حصيلة الوفيات إلى 111 ألف شخص. وأوضحت اللجنة أن السيناريو الثاني يتمثل باكتفاء الحكومة فقط بإطلاع المواطنين وإعلامهم بالنسبة للفيروس، وهذا سيؤدي إلى وفاه 33 ألف شخص.
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إسبانيا: افتتاح مشرحة جثث مؤقتة ثانية في مدريد

افتتحت في العاصمة الإسبانية مدريد مشرحة الجثث المؤقتة الثانية الخاصة بضحايا الفيروس التاجي، بحسب "روسيا اليوم". وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19".
تلوث-الهواء

انخفاض تلوث الهواء في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا

أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الأقمار الاصطناعية تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنجهاي، أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. يذكر أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.
كورونا في ايطاليا

إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس «كورونا»

كشفت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، عن إصابة 17 طفلا من بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بالفيروس في موسكو، إنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن جميع المرضى، وكذلك أولئك الذين على اتصال وثيق بهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، فيما كشفت روسيا، اليوم، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.
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بريطانيا - كورونا

بريطانيا تحارب انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بكورونا

أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يتم تسجيل قرابة 10 حالات من هذا النوع من الأخبار يوميا، وتعمل الوحدة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس، كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان "لا تنمّي الوحش" للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فيروس- كورونا (12)

بريطانيا تتهم الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لـ«كورونا»

اتهم وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الصين بإخفاء الحجم الحقيقي لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة في الصين، ديسمبر الماضي، لكن لم تكن بعض التقارير الواردة من الصين واضحة بشأن حجم وطبيعة هذا المرض. ويأتي البيان وسط اتهامات بأن حكومة المملكة المتحدة تريد استخدام الصين كبش فداء لتبرير فشل مجلس الوزراء في تسريع الاختبارات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، خاصة بالنظر إلى أنه في حين وصلت بريطانيا للتو إلى 70 ألف اختبار فقط في الأسبوع، فإن ألمانيا تجري 500 ألف اختبار خلال نفس الفترة.
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وفاة أول سجين بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، وفاة أول سجين بريطاني متأثرا بإصابته بكورونا، وأفادت تقارير بأن السجين، البالغ من العمر 84 عاما، توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كان السجين يقضي عقوبة في سجن "أتش أم بي ليتلهاي" بمنطقة كامبريدج شاير، وهو من سجون الفئة "سي" لمرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مصلحة السجون قوله "توفي سجين من سجناء ليتلهاي يبلغ من العمر 84 عاما في المستشفى في 22 مارس الجاري".
الأمير-تشارلز

أعراض كورونا تطارد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز بفيروس كورونا القاتل، وقبل أسبوعين ظهر في مقطع فيديو وهو يتجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشى العدوى، كما ظهر في عدة لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأة ويلوح بالسلام عن بعد، الأمر الذى أثار ضحك جميع من وقفوا لاستقباله.
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