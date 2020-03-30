وباء كورونا يعطل أسطول طائرات «إيزي جيت» البريطانية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

طائرات تابعة لإيزي جيت

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران تعليق كافة رحلات أسطولها الجوي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن أكملت آخر رحلاتها لإنقاذ العالقين بسبب الفيروس أمس الأحد، وستمنح طاقمها بأكمله إجازة لمدة شهرين، موضحة أن القرار جاء نتيجة للقيود غير المسبوقة على السفر التي فرضتها الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبي، وبالتالي لن تتمكن الشركة من تحديد موعد لاستئناف رحلاتها التجارية في الوقت الحالي.

وقالت شركة الطيران منخفضة التكاليف، في بيان لها، اليوم الإثنين: "في هذه المرحلة لا يمكن التأكد من موعد استئناف الرحلات الجوية التجارية، سنقوم بعمليات التقييم المستمرة للوضع بناءً على القيود المفروضة والطلب". وسيرت الشركة أكثر من 650 رحلة لنقل حوالي 45 ألف مسافر علقوا بسبب الحظر المفروض في دول عدة حول