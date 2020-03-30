تراجع البورصة بختام اليوم ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4%

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529 مليار جنيه. وانخفض مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 9521.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوي 981.8 نقطة،وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1022.9 نقطة.

وسجلت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي539.5 مليون جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، ارتفع منها 53 شركة وإنخفضت 83 شركة وإستقرت 37 شركة. وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية على نسبة 89.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ