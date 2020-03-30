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تراجع البورصة بختام اليوم ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.4%

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
البورصة
البورصة
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 529 مليار جنيه. وانخفض مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 9521.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوي 981.8 نقطة،وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1022.9 نقطة.
وسجلت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي539.5 مليون جنيه  وبلغ  حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، ارتفع منها 53 شركة وإنخفضت 83 شركة وإستقرت 37 شركة. وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية على نسبة 89.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ
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فرع-شركة-اورنج (1)

لأول مرة| اورنج تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

كانت شركة اورانج مصر من أوائل الشركات المتفاعلة مع أزمة كورونا باحترافية شديدة، وبدأت بتنفيذ تدابير وإجراءات احترازية لحماية موظفيها في المقام الأول، وبشكل لا يتعارض مع تقديم الخدمات للعملاء على أفضل وجه ممكن، واليوم قامت اورنج مصر باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لعقد جمعيتها العمومية من خلال الكونفرنس كول، وهو اجراء لأول مره يتم في في مصر؛ ويأتي بهدف خفض التجمعات في مكان واحد لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، وكانت أورانج أول ن أطلق شعار Stay Safe لتوعية العملاء بالبقاء في المنزل وتقليل الاختلاط.
الريال-والدولار

فاروس تتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار

توقعت فاروس القابضة في ورقة بحثية لها، تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية من مستوى 6.5 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام المالي 19/2020 إلى 4.5 مليار دولار. وأوضحت في الورقة البحثية التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها أن أسباب ذلك تعود إلى الخوف من ركود عالمي، وضعف مستويات الطلب والاستثمار على مستوى العالم، إلى جانب استمرار عدم تمتع مصر بكونها واجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل. وأشارت الورقة البحثية إلى احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية من مستوى 4.5 مليار دولار المتوقع تحقيقها في العام المالي 19/2020، إلى 3 مليارات دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 703 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 12 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1622 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
مطار-دبى

بعد تحضيرات دبي الخرافية.. هل يتم تأجيل إكسبو 2020؟

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن من المتوقع تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة تصل إلى عام بسبب وباء فيروس كورونا العالمي. وكانت تقديرات المنظمين العام الماضي تفيد بأن 11 مليون زائر من خارج البلاد سيحضرون الحدث، الذي يوصف بأنه نموذج رائع للثقافة والأعمال والتكنولوجيا إذ من المقرر أن يضم أجنحة من 192 دولة ويشهد أيضا حفلات موسيقية وفعاليات أخرى. ومن المتوقع أن توصي لجنة تسيير إكسبو 2020، التي تضم مسؤولين من الإمارات ودول أجنبية تشارك في الحدث، بالتأجيل عندما تجتمع عن بُعد في وقت لاحق اليوم الاثنين.
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بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل الى مستوى 533.9 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 1.5% في خلال أول 10 دقايق فقط من بداية الجلسة، ليصل إلى مستوى 9608.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 983.3 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1036.3 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تهبط بمستهل تعاملات الأسبوع ومؤشرها الرئيسي يتراجع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 9783 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1333 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11191 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3661 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تعاود الهبوط وتخسر 6 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الى مستوى 534.7 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 9918 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 906.1 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1010 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
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