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رئيس وزراء الجزائر: نواجه أزمة صحية وليست غذائية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م
رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد - صورة أرشيفية
رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد - صورة أرشيفية
أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، خلال زيارته لمستشفى بولاية البليدة التي سجلت حتى أمس الأحد 9 وفيات من مجموع 220 إصابة مؤكدة بالوباء، أن بلاده تواجه أزمة صحية، وليست غذائية على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفا أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات لضمان التموين الدائم والكافي للأسواق بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية، وأنه من الطبيعي للظرف الذي نعرفه أن يتجه المواطنون لاقتناء كميات أكبر من احتياجاتهم العادية، مثل هذا السلوك يفاجئ تجار الجملة والمنتجين الذين يحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم مع الوضعية.
وتابع جراد: "الجزائر في مأمن من أي نقص في المواد الغذائية ومخزوناتها، إذا ما حشدنا الجهود معا سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية"، مشددا على أن الدولة لن تتخلى عن أية اسرة جزائرية، مهما كان مكانها، في الجبال أو الصحراء أو القرى بالرغم من الظروف المالية الصعبة. وأكد أن الحكومة ستبني منظومة صحية
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«أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أكد مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا: "أننا مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية". وأعلن السماك، عن توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى إطار خطة الجمعية لدعم المحافظة.
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ميناء الإسكندرية: حلول بديلة حال انتشار كورونا.. وتخصيص لنش للحجر الصحي

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة الانتقال إلى منطقة المخطاف الخارجي للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مشددا على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات بأي أسلوب وضرورة التعامل إلكترونيا سواء مالياً أو فيما يتعلق بالإجراءات حيث يمكن للتوكيل تقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا هي هيئة الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها للتقليل من التجمعات.
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لمواجهة كورونا.. «مستثمرو العاشر» تمد مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية

تستعد جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف لإمداد مستشفيات محافظة الشرقية بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص جمعيته على القيام بدورها المجتمعى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المستلزمات تتمثل فى 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات –كمامات- و1.5 مليون واقى لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع لاسيما المستثمرين والقطاع الخاص فى القيام بواجباتهم فى مساندة الدولة.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
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محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
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مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
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