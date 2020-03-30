انخفاض تلوث الهواء في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م

تلوث الهواء - صورة أرشيفية

أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الأقمار الاصطناعية تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنجهاي، أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. يذكر أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.

وحذر تحالف المنظمات الصحية الأوروبية غير الحكومية من أن التلوث الهوائي المزمن مرتبط بأمراض الرئة والقلب، ما يجعل فيروس كورونا أكثر ضررا لمن يصاب به. وقال الأمين العام للتحالف ساشا مارشانج: "الضرر وقع بالفعل"، مضيفا: "أعوام من استنشاق الهواء الملوث من عوادم السيارات ومصادر أخرى أضعفت صحة من يخوضون الآن