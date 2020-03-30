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انخفاض تلوث الهواء في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م
تلوث الهواء - صورة أرشيفية
تلوث الهواء - صورة أرشيفية
أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الأقمار الاصطناعية تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنجهاي، أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. يذكر أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.
وحذر تحالف المنظمات الصحية الأوروبية غير الحكومية من أن التلوث الهوائي المزمن مرتبط بأمراض الرئة والقلب، ما يجعل فيروس كورونا أكثر ضررا لمن يصاب به. وقال الأمين العام للتحالف ساشا مارشانج: "الضرر وقع بالفعل"، مضيفا: "أعوام من استنشاق الهواء الملوث من عوادم السيارات ومصادر أخرى أضعفت صحة من يخوضون الآن
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كورونا

إيران تعلن عن 5 سيناريوهات محتملة لتطور وباء كورونا

أعلنت اللجنة العلمية في مكتب الرئاسة الإيرانية عن 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، بحسب "روسيا اليوم". وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن السيناريو الأول سيتحقق في حال أي تدخل من قبل الحكومة ووزارة الصحة مما سيؤدي إلى تزايد أعداد المصابين ووصول حصيلة الوفيات إلى 111 ألف شخص. وأوضحت اللجنة أن السيناريو الثاني يتمثل باكتفاء الحكومة فقط بإطلاع المواطنين وإعلامهم بالنسبة للفيروس، وهذا سيؤدي إلى وفاه 33 ألف شخص.
جثة

إسبانيا: افتتاح مشرحة جثث مؤقتة ثانية في مدريد

افتتحت في العاصمة الإسبانية مدريد مشرحة الجثث المؤقتة الثانية الخاصة بضحايا الفيروس التاجي، بحسب "روسيا اليوم". وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19".
طائرات تابعة لشركة إيزي جيت للطيران

وباء كورونا يعطل أسطول طائرات «إيزي جيت» البريطانية

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران تعليق كافة رحلات أسطولها الجوي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن أكملت آخر رحلاتها لإنقاذ العالقين بسبب الفيروس أمس الأحد، وستمنح طاقمها بأكمله إجازة لمدة شهرين، موضحة أن القرار جاء نتيجة للقيود غير المسبوقة على السفر التي فرضتها الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبي، وبالتالي لن تتمكن الشركة من تحديد موعد لاستئناف رحلاتها التجارية في الوقت الحالي.
كورونا في ايطاليا

إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس «كورونا»

كشفت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، عن إصابة 17 طفلا من بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بالفيروس في موسكو، إنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن جميع المرضى، وكذلك أولئك الذين على اتصال وثيق بهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، فيما كشفت روسيا، اليوم، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.
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منظمة الصحة العالمية

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 149 ألف ووفاة 31 ألفا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، في حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس. كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.
فيروس- كورونا (7)

وضع كارثي في إسبانيا بعد وفاة 2182 شخصا بـ«كورونا»

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33 ألفا و89 حالة في إسبانيا، وباتت إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ إن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
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