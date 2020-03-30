التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية لتدمير أهداف حوثية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ م

عناصر من قوات التحالف العربي - صورة أرشيفية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن بدء عمليه عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية، وتهدف إلى تحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية التي تهدد حياة المدنيين، قائلا إنه مستمر باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين، وإنه الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، ويأتي هذا التطور بعد يومين من إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أمس الأحد، إن إطلاق الصاروخين استهداف متعمد للمدنيين في المملكة، واستهداف لوحدة وتضامن دول العالم خاصة مع الظروف الاستثنائية العالمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وشدد المالكي على أن السعودية مستمرة في حماية أراضيها ومواطنيها، ومستمرة