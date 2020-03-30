الصحة العالمية: مصر توافق على إجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

كورونا

قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وأضاف "أبو العطا": "مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح في علاج كورونا، وبعد الإجراءات والأبحاث نستطيع تقييم فعالية الأدوية".

وأوضح أن هناك نوعين من الأدوية حالياً: الأول أدوية تمت الموافقة عليها لعلاج أمراض أخرى، وأدوية لم يتم الموافقة عليها بعد، وفي كلتا الحالتين نحتاج إلى إجراء دراسات وأبحاث للتأكد من فعالية وسلامة الدواء وإجراء الاختبارات السريرية، مشيرا الى أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج الكورونا. كانت منظمة الصحة العالمية،