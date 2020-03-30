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الصحة العالمية: مصر توافق على إجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
كورونا
كورونا
قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وأضاف "أبو العطا": "مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح في علاج كورونا، وبعد الإجراءات والأبحاث نستطيع تقييم فعالية الأدوية".
وأوضح أن هناك نوعين من الأدوية حالياً: الأول أدوية تمت الموافقة عليها لعلاج أمراض أخرى، وأدوية لم يتم الموافقة عليها بعد، وفي كلتا الحالتين نحتاج إلى إجراء دراسات وأبحاث للتأكد من فعالية وسلامة الدواء وإجراء الاختبارات السريرية، مشيرا الى أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج الكورونا. كانت منظمة الصحة العالمية،
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فيروس- كورونا (7)

«أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أكد مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا: "أننا مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية". وأعلن السماك، عن توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى إطار خطة الجمعية لدعم المحافظة.
لنش-سياحي (4)

ميناء الإسكندرية: حلول بديلة حال انتشار كورونا.. وتخصيص لنش للحجر الصحي

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة الانتقال إلى منطقة المخطاف الخارجي للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مشددا على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات بأي أسلوب وضرورة التعامل إلكترونيا سواء مالياً أو فيما يتعلق بالإجراءات حيث يمكن للتوكيل تقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا هي هيئة الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها للتقليل من التجمعات.
فيروس- كورونا (12)

لمواجهة كورونا.. «مستثمرو العاشر» تمد مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية

تستعد جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف لإمداد مستشفيات محافظة الشرقية بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص جمعيته على القيام بدورها المجتمعى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المستلزمات تتمثل فى 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات –كمامات- و1.5 مليون واقى لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع لاسيما المستثمرين والقطاع الخاص فى القيام بواجباتهم فى مساندة الدولة.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
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الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
منظمة الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تشكر السعودية لدعمها في احتواء كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن امتنانه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي إثر تعهّد المملكة بتقديم مساعدة مالية لدعم جهود المنظمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
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«الهجرة» تطلق آلية للتواصل مع المصريين العالقين بسبب كورونا

وجهت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم وذلكً في إطار دور وزارة الهجرة المعني برعاية المصريين في الخارج ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم، وفي ضوء ما يشهده العالم حاليا من إجراءات لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" ومنها إيقاف الطيران أو طلب تقديم شهادات صحية أو خلاف ذلك من إجراءات، وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، بناء على القرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر. وطالبت مصر للطيران الركاب، بضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.
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