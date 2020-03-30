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الدكتور أحمد اللواح.. أول شهداء كورونا من «الجيش الأبيض»

تحرير:هالة صقر ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
الدكتور أحمد اللواح
الدكتور أحمد اللواح
في الوقت الذي يطالبون فيه المواطنين بالبقاء في منازلهم، خوفا من تفشي فيروس كورونا القاتل، يقفون هم في خطوط الدفاع الأولى للتصدى لهذا الوباء اللعين، يدخلون يوميا معارك شرسة، مع مرض ليس له علاج، يحاولون بكل الطرق الحفاظ على أرواح المصريين. لم يكن وصفهم بالجيش الأبيض، مجرد وصفا عابرا، بل جاء معبرا عما يقومون به في ظل هذه الظروف التي نعاني جميعا من الملل بسبب الجلوس في المنزل بسبب قرار الحظر، وهم لا يطمحون سوى في ابتسامة مريض بعد تحول نتائجه من إيجابية إلى سلبية.
واليوم فقد الجيش الأبيض أول أبطاله أثر الإصابة بكورونا، وهو الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، ابن محافظة بورسعيد الباسلة، الذي تُوفي اليوم الإثنين عن عمر يناهز 57 عاما، بعد إصابته بالفيروس المستجد (كوفيد - 19) بمستشفى العزل بالإسماعيلية. وقالت لجنة الشباب بنقابة الأطباء في نعيها
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فيروس- كورونا (7)

«أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أكد مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا: "أننا مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية". وأعلن السماك، عن توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى إطار خطة الجمعية لدعم المحافظة.
لنش-سياحي (4)

ميناء الإسكندرية: حلول بديلة حال انتشار كورونا.. وتخصيص لنش للحجر الصحي

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة الانتقال إلى منطقة المخطاف الخارجي للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مشددا على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات بأي أسلوب وضرورة التعامل إلكترونيا سواء مالياً أو فيما يتعلق بالإجراءات حيث يمكن للتوكيل تقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا هي هيئة الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها للتقليل من التجمعات.
فيروس- كورونا (12)

لمواجهة كورونا.. «مستثمرو العاشر» تمد مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية

تستعد جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف لإمداد مستشفيات محافظة الشرقية بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص جمعيته على القيام بدورها المجتمعى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المستلزمات تتمثل فى 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات –كمامات- و1.5 مليون واقى لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع لاسيما المستثمرين والقطاع الخاص فى القيام بواجباتهم فى مساندة الدولة.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
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الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
فيروس- كورونا (8)

إصابة وزير التعليم الباكستاني بوباء «كورونا»

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون. وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض، قائلا إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وإنه عزل نفسه في منزله. وجاءت تصريحات غني بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
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