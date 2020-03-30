الدكتور أحمد اللواح.. أول شهداء كورونا من «الجيش الأبيض»

تحرير:هالة صقر ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

الدكتور أحمد اللواح

في الوقت الذي يطالبون فيه المواطنين بالبقاء في منازلهم، خوفا من تفشي فيروس كورونا القاتل، يقفون هم في خطوط الدفاع الأولى للتصدى لهذا الوباء اللعين، يدخلون يوميا معارك شرسة، مع مرض ليس له علاج، يحاولون بكل الطرق الحفاظ على أرواح المصريين. لم يكن وصفهم بالجيش الأبيض، مجرد وصفا عابرا، بل جاء معبرا عما يقومون به في ظل هذه الظروف التي نعاني جميعا من الملل بسبب الجلوس في المنزل بسبب قرار الحظر، وهم لا يطمحون سوى في ابتسامة مريض بعد تحول نتائجه من إيجابية إلى سلبية.

واليوم فقد الجيش الأبيض أول أبطاله أثر الإصابة بكورونا، وهو الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، ابن محافظة بورسعيد الباسلة، الذي تُوفي اليوم الإثنين عن عمر يناهز 57 عاما، بعد إصابته بالفيروس المستجد (كوفيد - 19) بمستشفى العزل بالإسماعيلية. وقالت لجنة الشباب بنقابة الأطباء في نعيها