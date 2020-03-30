خوفا من «كورونا».. لبنانيون يسممون الحيوانات الأليفة

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م

حيوانات أليفة - صورة أرشيفية

تخلص لبنانيون من الحيوانات المنزلية الأليفة باعتبار أنها من الممكن أن تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا لمستجد (كوفيد - 19) وهو الفعل الذي طالبت السلطات اللبنانية بعدم الإقدام عليه، ودعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين، اليوم الاثنين، إلى عدم قتل الحيوانات الأليفة، وذلك بعد انتشار صور عبر مواقع التواصل لكلاب نافقة إثر تسميمها خوفا من تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأكد الصليب الأحمر، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أنه لا يوجد حتى الساعة أي دليل على أنه من الممكن للحيوانات الأليفة أن تصاب بفيروس كورونا وأن تنقله للإنسان، داعيا اللبنانيين إلى عدم التخلص من الكلاب والقطط. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لحيوانات أليفة نافقة، في منطقة بصاليم قضاء المتن، شمال