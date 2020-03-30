«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

مدرسة - أرشيفية

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.

جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقيا عقده وكيل وزارة التربية والتعليم مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وجمال شلبي مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسكندرية تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة

جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقيا عقده وكيل وزارة التربية والتعليم مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وجمال شلبي مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسكندرية تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.



وأصدر الديب تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية لتقديم الدعم الكامل للإدارة العامة للبريد بالمدارس التي تم اختيارها للاستعانة بها في إدارات المنتزه وشرق ووسط والجمرك وغرب لتنظيم الصرف بطريقة تليق بمؤسسات الدولة والسادة المواطنين مع مراعاة وجود مسافات كافية بين المواطنين لا تقل عن المتر لمنع التجمعات.



