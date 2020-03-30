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«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
مدرسة - أرشيفية
مدرسة - أرشيفية
أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
جاء ذلك خلال اجتماعا تنسيقيا عقده وكيل وزارة التربية والتعليم مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وجمال شلبي مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد الإسكندرية تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة
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«أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أكد مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا: "أننا مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية". وأعلن السماك، عن توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى إطار خطة الجمعية لدعم المحافظة.
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ميناء الإسكندرية: حلول بديلة حال انتشار كورونا.. وتخصيص لنش للحجر الصحي

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة الانتقال إلى منطقة المخطاف الخارجي للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مشددا على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات بأي أسلوب وضرورة التعامل إلكترونيا سواء مالياً أو فيما يتعلق بالإجراءات حيث يمكن للتوكيل تقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا هي هيئة الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها للتقليل من التجمعات.
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لمواجهة كورونا.. «مستثمرو العاشر» تمد مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية

تستعد جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف لإمداد مستشفيات محافظة الشرقية بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص جمعيته على القيام بدورها المجتمعى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المستلزمات تتمثل فى 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات –كمامات- و1.5 مليون واقى لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع لاسيما المستثمرين والقطاع الخاص فى القيام بواجباتهم فى مساندة الدولة.
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الصحة العالمية: مصر توافق على إجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا

قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وأضاف "أبو العطا": "مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح في علاج كورونا، وبعد الإجراءات والأبحاث نستطيع تقييم فعالية الأدوية".
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132 مليار جنيه قيمة الحسابات الجارية في البريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عام 2018-2019، وكان من أهم مؤشراتها، وصول قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية إلى 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019، مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 21.2%. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير نحو 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019ـ مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017-2018، بانخفاض بلغت نسبته 0.8% ، كما بلغت قيمة رصيد العملاء 204.5 مليار جنية عام 2018-2019، مقابل 200.7 مليار جنية عام 2017-2018، بزيادة بلغت نسبتها 1.9 %.
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توفير ورقابة.. 3 توجيهات من السيسي بشأن السلع وضبط الأسواق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، وتناول الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

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الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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