لأول مرة| اورنج تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

اورانج مصر

كانت شركة اورانج مصر من أوائل الشركات المتفاعلة مع أزمة كورونا باحترافية شديدة، وبدأت بتنفيذ تدابير وإجراءات احترازية لحماية موظفيها في المقام الأول، وبشكل لا يتعارض مع تقديم الخدمات للعملاء على أفضل وجه ممكن، واليوم قامت اورنج مصر باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لعقد جمعيتها العمومية من خلال الكونفرنس كول، وهو اجراء لأول مره يتم في في مصر؛ ويأتي بهدف خفض التجمعات في مكان واحد لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، وكانت أورانج أول ن أطلق شعار Stay Safe لتوعية العملاء بالبقاء في المنزل وتقليل الاختلاط.

وترى اورانج مصر أن عقد اجتماع جمعيتها العمومية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة عبر الفيديو الكونفرنس يأتي التزامًا منها بالإجراءات الاحترازية التي أتخذتها الحكومة المصرية نحو تعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. أعلنت



وترى اورانج مصر أن عقد اجتماع جمعيتها العمومية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة عبر الفيديو الكونفرنس يأتي التزامًا منها بالإجراءات الاحترازية التي أتخذتها الحكومة المصرية نحو تعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



أعلنت اورنچ مصر عن تسخير جميع اماكانتها التكنولوجية وتقديم أحدث الحلول الرقمية و المالية لمساعدة العملاء علي انجاز المعاملات اليومية أثناء بقائهم في المنزل دون الحاجة الي الخروج، وقامت بوضع ارشادات الوقاية من فيروس كورونا علي الخدمة الصوتية ليسمعها العملاء عند اتصالهم بخدمة العملاء الي جانب عرض تلك الارشادات بصفة مستمرة في مقرات الشركة وعلي شاشات متاجرها في جميع أنحاء الجمهورية.



