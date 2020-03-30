سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لمواجهة كورونا.. «مستثمرو العاشر» تمد مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م
كورونا
كورونا
تستعد جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف لإمداد مستشفيات محافظة الشرقية بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص جمعيته على القيام بدورها المجتمعى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المستلزمات تتمثل فى 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات –كمامات- و1.5 مليون واقى لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع لاسيما المستثمرين والقطاع الخاص فى القيام بواجباتهم فى مساندة الدولة.
وأكد عارف أنه دعا الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية لاجتماع لجنة الصحة بالجمعية بحضور كلا من الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة، والدكتورة عزه قطب مديرة الإدارة الصحية، وممثلى عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحى، وبعض ممثلى المستشفيات الخاصة بالعاشر.وتابع رئيس جمعية مستثمرى
اقرأ المزيد
فيروس- كورونا (7)

«أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أكد مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا: "أننا مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية". وأعلن السماك، عن توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى إطار خطة الجمعية لدعم المحافظة.
لنش-سياحي (4)

ميناء الإسكندرية: حلول بديلة حال انتشار كورونا.. وتخصيص لنش للحجر الصحي

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة الانتقال إلى منطقة المخطاف الخارجي للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مشددا على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات بأي أسلوب وضرورة التعامل إلكترونيا سواء مالياً أو فيما يتعلق بالإجراءات حيث يمكن للتوكيل تقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا هي هيئة الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها للتقليل من التجمعات.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«تعليم الإسكندرية» تستعين بالمدارس لصرف المعاشات

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء الاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد، على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و 2 و4 أبريل ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و 6 و7 أبريل وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و 9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
فيروس- كورونا (14)

الصحة العالمية: مصر توافق على إجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا

قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسؤول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وأضاف "أبو العطا": "مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح في علاج كورونا، وبعد الإجراءات والأبحاث نستطيع تقييم فعالية الأدوية".
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (16)

الاتحاد الأوروبي يرفع درجة خطر فيروس «كورونا»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية?أورسولا فون، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا، وأنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع، قائلة: "تم تشكيل قوة مجابهة كورونا لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس، فخطر فيروس كورونا على دول الاتحاد الأوروبي انتقل من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى 38"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
فيروس- كورونا (17)

إلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب «كورونا»

أفاد موقع «سكاي نيوز» بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، بإلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب مخاوف من فيروس كورونا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأعلنت فرنسا تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران، المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى، قائلا إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة من أجل وقف انتشار الفيروس. وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، عبر "تويتر"، إنه تم الإبلاغ عن تأكيد عدة إصابات بفيروس كورونا في قاعدة كريل العسكرية.
فيروس- كورونا (16)

الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة بأن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.
فيروس- كورونا (18)

اكتشاف «أجنبي» حامل لفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص «أجنبي». وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]