لمواجهة كورونا.. «مستثمرو العاشر» تمد مستشفيات الشرقية بمستلزمات طبية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م

كورونا

تستعد جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف لإمداد مستشفيات محافظة الشرقية بأدوات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى إطار حرص جمعيته على القيام بدورها المجتمعى وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية. قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن المستلزمات تتمثل فى 1.5 مليون قناع للوجه ضد الفيروسات –كمامات- و1.5 مليون واقى لليدين بالإضافة إلى 600 لتر كحول خام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع لاسيما المستثمرين والقطاع الخاص فى القيام بواجباتهم فى مساندة الدولة.

وأكد عارف أنه دعا الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية لاجتماع لجنة الصحة بالجمعية بحضور كلا من الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة، والدكتورة عزه قطب مديرة الإدارة الصحية، وممثلى عن رجال الأعمال بمدينة العاشر، ومدير مستشفى التأمين الصحى، وبعض ممثلى المستشفيات الخاصة بالعاشر.وتابع رئيس جمعية مستثمرى