ليلة القبض على العندليب.. حكاية عبد الحليم حافظ و«عم عباس»
تحرير:إسراء سليمان٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م
عبد الحليم حافظ
حزن العالم في مثل هذا اليوم على وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، فكان يصعب تصديق أن صدى صوته لن يملأ المسارح مرة أخرى، لكن أعماله الغنائية أو السينمائية خلدت ذكراه حتى يومنا هذا، فبمجرد عرض: معبودة الجماهير، والبنات والصيف، والخطايا، والوسادة الخالية، وأبي فوق الشجرة تتجدد محبته وسيرته، التي توقفت سطورها بوفاته في 30 مارس عام 1977، بعد رحلة مرض شاقة، بسبب إصابته بالبلهارسيا.. وعند البحث في صندوق الذكريات، وجدنا أن هناك مواقف مؤثرة بين العندليب والجمهور ربما لا يعرفها الكثيرون.
محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ، حكى أحد المشاهد الإنسانية في حياته، إذ كان العندليب يقود سيارته في إحدى الليالي، وكان صديقه الذي يحكي القصة جالسًا بجانبه، وفجأة أوقفه صول يسمى عباس ليتحقق من هويته، وطلب الرخص، فشعر صديقه بالدهشة، وقال له: "ألا تعرف حليم؟"، ومن هول الصدمة لم يصدق أن الماثل أمامه
محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ، حكى أحد المشاهد الإنسانية في حياته، إذ كان العندليب يقود سيارته في إحدى الليالي، وكان صديقه الذي يحكي القصة جالسًا بجانبه، وفجأة أوقفه صول يسمى عباس ليتحقق من هويته، وطلب الرخص، فشعر صديقه بالدهشة، وقال له: "ألا تعرف حليم؟"، ومن هول الصدمة لم يصدق أن الماثل أمامه هو عبد الحليم، لأنه كان يرتدي جلبابًا وطاقية ونظارة، ولكي يتأكد الرجل غنى له حليم «يا سيدي أمرك».
اعتذر عباس بشدة، لكن حليم طمأنه أنه لن يحدث شيء، وقبل أن يغادر المكان، طلب منه الصول أن يتوسط له لينتقل إلى مكان آخر، ليكون قريبًا من البيت، فطلب منه العندليب البيانات، والقسم الذي يرغب في الانتقال إليه، وبالفعل بعد فترة قصيرة تحقق حلم عباس، نتيحة لمكالمة أجراها العندليب الأسمر مع وزير الداخلية.
وكانت الصدفة تجمعهما كثيرًا في الإشارة، وذات يوم، طلب منه عباس حضور زفاف ابنته على أحد أسطح المنازل، ووعده بأنه سيأتي، ورغم أن صديق العندليب كان متأكدًا من عدم ذهابه، إلا أن حليم رفض أن يكسر بخاطر الصول، وبالفعل ذهب إلى فرح بنته، وغنى لها في هذه الليلة.
وعندما علم "عم عباس" خبر وفاة عبد الحليم حافظ، انعزل عن العالم من هول الصدمة، وأخذ يردد "معقول الأستاذ مات".. موقف بسيط يكشف لماذا كان فقدان عبد الحليم حافظ مريرًا على جميع من عاصره.