ليلة القبض على العندليب.. حكاية عبد الحليم حافظ و«عم عباس»

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م

عبد الحليم حافظ

حزن العالم في مثل هذا اليوم على وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، فكان يصعب تصديق أن صدى صوته لن يملأ المسارح مرة أخرى، لكن أعماله الغنائية أو السينمائية خلدت ذكراه حتى يومنا هذا، فبمجرد عرض: معبودة الجماهير، والبنات والصيف، والخطايا، والوسادة الخالية، وأبي فوق الشجرة تتجدد محبته وسيرته، التي توقفت سطورها بوفاته في 30 مارس عام 1977، بعد رحلة مرض شاقة، بسبب إصابته بالبلهارسيا.. وعند البحث في صندوق الذكريات، وجدنا أن هناك مواقف مؤثرة بين العندليب والجمهور ربما لا يعرفها الكثيرون.

محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ، حكى أحد المشاهد الإنسانية في حياته، إذ كان العندليب يقود سيارته في إحدى الليالي، وكان صديقه الذي يحكي القصة جالسًا بجانبه، وفجأة أوقفه صول يسمى عباس ليتحقق من هويته، وطلب الرخص، فشعر صديقه بالدهشة، وقال له: "ألا تعرف حليم؟"، ومن هول الصدمة لم يصدق أن الماثل أمامه