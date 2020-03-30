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ليلة القبض على العندليب.. حكاية عبد الحليم حافظ و«عم عباس»

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
حزن العالم في مثل هذا اليوم على وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، فكان يصعب تصديق أن صدى صوته لن يملأ المسارح مرة أخرى، لكن أعماله الغنائية أو السينمائية خلدت ذكراه حتى يومنا هذا، فبمجرد عرض: معبودة الجماهير، والبنات والصيف، والخطايا، والوسادة الخالية، وأبي فوق الشجرة تتجدد محبته وسيرته، التي توقفت سطورها بوفاته في 30 مارس عام 1977، بعد رحلة مرض شاقة، بسبب إصابته بالبلهارسيا.. وعند البحث في صندوق الذكريات، وجدنا أن هناك مواقف مؤثرة بين العندليب والجمهور ربما لا يعرفها الكثيرون.
محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ، حكى أحد المشاهد الإنسانية في حياته، إذ كان العندليب يقود سيارته في إحدى الليالي، وكان صديقه الذي يحكي القصة جالسًا بجانبه، وفجأة أوقفه صول يسمى عباس ليتحقق من هويته، وطلب الرخص، فشعر صديقه بالدهشة، وقال له: "ألا تعرف حليم؟"، ومن هول الصدمة لم يصدق أن الماثل أمامه
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دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
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«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».
تشييع جنازة جورج سيدهم1

تشييع جثمان جورج سيدهم من كنيسة العذراء مريم

توفي الفنان الكبير جورج سيدهم، أول من أمس الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع طويل مع المرض، لا أحد يستطيع أن ينسى أعماله الرائعة، فهو "منصور" في مدرسة المشاغبين، و"بلبل" في أضواء المدينة، و"حنفي" في المتزوجون، و"شلومو" في رأفت الهجان، ومنذ قليل وصل جثمان الفنان الراحل لتشييعه من كنيسة العذراء مريم بمدينة نصر، برفقة زوجته الدكتورة ليندا، ومجموعة من الأقارب، وكان أشرف ذكي نقيب الممثلين من أبرز الحاضرين، ومجموعة من الفنانات والفنانين.
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