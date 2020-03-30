ميناء الإسكندرية: حلول بديلة حال انتشار كورونا.. وتخصيص لنش للحجر الصحي

تحرير:محمد مجلي ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٩ م

لنش - أرشيفية

أعلن الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، تخصيص لنش للحجر الصحي لسهولة الانتقال إلى منطقة المخطاف الخارجي للكشف على السفن وأطقمها قبل دخولها الميناء ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مشددا على تقليل التجمعات في البنوك والصرافات الآلية والبوابات بأي أسلوب وضرورة التعامل إلكترونيا سواء مالياً أو فيما يتعلق بالإجراءات حيث يمكن للتوكيل تقديم طلب إلكتروني لأكثر من جهة مرتبطة إلكترونيا هي هيئة الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها للتقليل من التجمعات.

وقال شاهين خلال اجتماع مع ممثلي الجهات المعنية بالنقل البحري وبحث أزمة كورونا، إن ذلك جاء طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل للتنسيق الكامل لتسريع منظومة العمل مع استمرار مكافحة نقل عدوى فيروس كورونا ووضع حلول مع الشرطة لسهولة تنقل العاملين بالميناء وقت الحظر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتسهيل

وقال شاهين خلال اجتماع مع ممثلي الجهات المعنية بالنقل البحري وبحث أزمة كورونا، إن ذلك جاء طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل للتنسيق الكامل لتسريع منظومة العمل مع استمرار مكافحة نقل عدوى فيروس كورونا ووضع حلول مع الشرطة لسهولة تنقل العاملين بالميناء وقت الحظر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني واستمرار التطهير والتعقيم للأفراد والسفن والمعدات والمباني والبضائع تحت إشراف الحجر الزراعي والصحي مع مراعاة إتباع الأسلوب السليم في تعقيم البضائع حسب نوعها حتي لا يتم تلفها.



وأضاف شاهين أنه تم السماح للشاحنات التي تحمل بضائع وإن كانت فارغة حتى لا تتأثر دورة العمل، كما تم التنسيق على طرق تطبيق تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بالممنوع والمسموح أثناء التعامل مع السلع والبضائع حال زيادة إنتشار الفيروس حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة أسلوب التشغيل المتبع في الموانئ الإيطالية خلال الأزمة الحالية، وذلك لتطبيقها حال انتشار الفيروس.



وقال رضا الغندور - المتحدث الرسمي باسم الميناء- إنه تم مراعاة شروط الوقاية حيث تم التنسيق على أن يكون تمثيل الجهات المعنية في أضيق الحدود وتم الكشف علي جميع الحضور قبل دخول قاعة الإجتماعات وتم مراعات المسافات بين الجالسين.



وأضاف الغندور، أنه تم التنسيق مع هيئة السلامة على تمديد تصريح السفر لمدة 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة تيسيرا على المتعاملين والبحارة وتقليلاً للتجمعات، كما تم التنسيق على ضرورة الإسراع في عمليات الشحن والتفريغ ونقل وتداول السلع والبضائع، لتوفير السلع الإستراتيجية بالاسواق طبقاً لتوجه الدولة وتم أيضا الاتفاق علي قيام كل الجهات المعنية بتوفير خط ساخن للتعامل مع الجمهور لحظة بلحظة.



