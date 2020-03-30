أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٦ م

احمد فتحي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وانطلقت الجلسة في تمام الساعة 11 ظهر اليوم الإثنين، واستمرت لما يقرب من خمسة ساعات، وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب فتحي 48 ساعة للرد وحسم الأمر.وتأجلت جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي مرتين سابقتين الأولى كانت بسبب تواجد اللاعب خارج القاهرة، والثانية تأجلت بسبب غلق مقر النادي في إطار