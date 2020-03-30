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خليك في البيت.. آخر رسالة لأول طبيب متوفى بكورونا

آخر رسائل الدكتور أحمد اللواح، أول طبيب مصري يتوفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وتم تشييع جنازته ظهر اليوم بالمحافظة.
تحرير:هالة صقر ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م
الدكتور أحمد اللواح
الدكتور أحمد اللواح
منذ أن وصل فيروس كورونا إلى مصر، والأطباء يرفعون شعار من داخل المستشفيات "خليك في البيت"، وكأنهم يتوسلون لكل مواطن مصري أن يلتزم بتعليمات الحكومة لمدة أسبوعين حددتهما للسيطرة على فيروس كورونا، ولكن لم يكن الشعار كافيًا للبعض، ممن يضربون عرض الحائط بالإجراءات التي فرضتها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا، وظل التكدس في المواصلات والشوارع والأسواق هو سيد الموقف، لذا حاول بعض الأطباء تقديم بعض التوصيات للمواطنين، من خلال توضيح أسباب شعار "خليك في البيت".
وكان الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي تُوفي اليوم الإثنين عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمستشفى العزل بالإسماعيلية، هو أحد الأطباء الذين حاولوا الإجابة عن سؤال «ليه خليك في البيت»، لتصبح هذه هي الرسالة الأخيرة
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 656 شخصًا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة،إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني مشروع يجب دعمه من المنصفين

تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر ناعيًا أحمد اللواح: بطلا من أبطال مصر المرابطين

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، قائلًا: «ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث». دعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان.
الدكتور أحمد اللواح

العاملون بمستشفى أبو خليفة يؤدون صلاة الجنازة على «أحمد اللواح»

خيم الحزن على جميع العاملين بمستشفى أبو خليفة المخصصة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد وفاته الدكتور أحمداللواح، إذ تمت صلاة الجنازة عليه داخل المستشفى، ومن المقرر نقله لمحافظة بورسعيد في إسعاف معقم ذاتيًا لدفنه في مسقط رأسه. ?وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أحد أكبر أطباء التحاليل في محافظة بورسعيد، الذي توفى بالحجر الصحي ليكون أول طبيب يرحل عن عالمنا بالحجر الصحي في مسشتفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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الدكتور أحمد اللواح

الدكتور أحمد اللواح.. أول شهداء كورونا من «الجيش الأبيض»

في الوقت الذي يطالبون فيه المواطنين بالبقاء في منازلهم، خوفا من تفشي فيروس كورونا القاتل، يقفون هم في خطوط الدفاع الأولى للتصدى لهذا الوباء اللعين، يدخلون يوميا معارك شرسة، مع مرض ليس له علاج، يحاولون بكل الطرق الحفاظ على أرواح المصريين. لم يكن وصفهم بالجيش الأبيض، مجرد وصفا عابرا، بل جاء معبرا عما يقومون به في ظل هذه الظروف التي نعاني جميعا من الملل بسبب الجلوس في المنزل بسبب قرار الحظر، وهم لا يطمحون سوى في ابتسامة مريض بعد تحول نتائجه من إيجابية إلى سلبية.
الامارات

وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

باكستان تسجل 6 حالات وفاة بسبب وباء «كورونا»

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان، اليوم الإثنين، إلى 6 أشخاص، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان، أمس الأحد. ونقلت شبكة "جيو" الإخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل عمره 65 عاما. وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.
دونالد ترامب

ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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