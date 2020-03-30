خليك في البيت.. آخر رسالة لأول طبيب متوفى بكورونا

آخر رسائل الدكتور أحمد اللواح، أول طبيب مصري يتوفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وتم تشييع جنازته ظهر اليوم بالمحافظة.

تحرير:هالة صقر ٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م

منذ أن وصل فيروس كورونا إلى مصر، والأطباء يرفعون شعار من داخل المستشفيات "خليك في البيت"، وكأنهم يتوسلون لكل مواطن مصري أن يلتزم بتعليمات الحكومة لمدة أسبوعين حددتهما للسيطرة على فيروس كورونا، ولكن لم يكن الشعار كافيًا للبعض، ممن يضربون عرض الحائط بالإجراءات التي فرضتها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا، وظل التكدس في المواصلات والشوارع والأسواق هو سيد الموقف، لذا حاول بعض الأطباء تقديم بعض التوصيات للمواطنين، من خلال توضيح أسباب شعار "خليك في البيت".

وكان الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي تُوفي اليوم الإثنين عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمستشفى العزل بالإسماعيلية، هو أحد الأطباء الذين حاولوا الإجابة عن سؤال «ليه خليك في البيت»، لتصبح هذه هي الرسالة الأخيرة

وكان الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي تُوفي اليوم الإثنين عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمستشفى العزل بالإسماعيلية، هو أحد الأطباء الذين حاولوا الإجابة عن سؤال «ليه خليك في البيت»، لتصبح هذه هي الرسالة الأخيرة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء نص رسالته الأخيرة للمواطنين كالتالي:



ليه "خليك في البيت"؟؟

وإيه اللي هيحصل لما نقعد في البيت أسبوعين؟!!

الناس تتساءل: يعني بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه؟ ما إحنا هنرجع تاني لحياتنا و الفيروس هينتشر تاني؟

خد بالك معايا: الناس دلوقتي أربعة أنواع:

1- ناس لم يصلها الفيروس: ودا هيستفيد إنه مش هيجيله العدوى.

2- ناس حاملة الفيروس من غير أي أعراض، فدول قعدتهم في البيت مش هيعدوا حد، ومع الوقت الأجسام المناعية هتقضي على الفيروس اللي في جسمهم.

3- ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض خفيفة، ودول قعدتهم في البيت هتخليهم مش هيعدوا حد، ومناعة الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس في جسمهم برضو، بعد الأسبوعين هيكون اتخلص من الفيروس واكتسب مناعة طبيعية كمان.

4- ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض شديدة، ودول محتاجين يروحوا المستشفى ويتعالجوا فيها.

أهم شيء مهم جدا جدا: الفيروسات اللي انتشرت على الأسطح والأرض وحتى لو في الهواء هتموت بعد أسبوعين لو مالقتش جسم إنسان تتكاثر فيه.

المهم المهم المهم خلال الأسبوعين دول -لو التزمنا-ممكن الفيروس يموت في الخارج لو مالقاش جسد يدخله ويموت في داخل أجسامنا كمان، الفيروس محتاج جسد بني آدم علشان يتكاثر، ولو مالقاش بيموت.

وهى دي الفكرة من القعاد في البيت.

جدير بالذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أهاب بأبناء المحافظة، أداء صلاة الغائب بالمنازل على الدكتور أحمد اللواح، وذلك حرصًا على سلامة الجميع، ومنعًا للتجمع في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد الآن.

قالت لجنة الشباب بنقابة الأطباء في نعيها للدكتور أحمد اللواح: "إن الأبطال من أطباء مصر يواجهون الموت بالعدوى كل يوم أمام هذا الوباء الشرس، ومستمرون في العمل لأجل سلامة وصحة هذا الشعب الكريم".

ونعاه النادي المصري البورسعيدي على صفحته الرسمية على تويتر قائلا: «بمزيد من الحزن والأسى ابن بورسعيد أ. د/ أحمد اللواح أول شهداء مصر من الأطقم الطبية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، «المصري» إذ يتوجه بالعزاء لأسرة الفقيد، فإنه يُحيي أعضاء الأطقم الطبية في مصر على ما يقدمونه من تضحيات بطولية في معركة القضاء على الفيروس بالبلاد».



وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» إلى 182 حالة، وخروج 11 مصريًّا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.



وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم من المصريين، ووفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.