الداخلية: هؤلاء اخترقوا الحظر خلال 24 ساعة

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

الداخلية

ألف و816 شخصًا ألقي القبض عليهم من قبل قوات الشرطة لاتهامهم بخرق قرار حظر التجوال الصادر من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية؛ إدراكاً للدور الجوهري للمنظومة الأمنية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، ولتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن، فقد واصلت اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر، وتمكنت من ضبط 78 سيارة مخالفة، و51 دراجة نارية مخالفة، وحجز 32 مركبة "توك توك" مخالفة" إضافة إلى ضبط 83 محلا عامًّا مخالفًا؛ خالفوا قرار الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وتواصل أجهزة وزارة