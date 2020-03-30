كيف ترجم مدير مباحث التموين توجيهات مساعد الوزير؟

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

ضبط كمية من السكر - أرشيفية

توجيهات واضحة أصدرها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى مساعديه وخاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والتصدي لمحتكري السلع الأساسية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية من خلال استغلال الظروف الراهنة، الأمر الذي ترجمه مدير مباحث التموين على أرض الواقع بضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بمركز كرداسة شمال المحافظة.

وبلغت المضبوطات 837 ألفًا و200 قطعة "كمامة– جوانتي– غطاء رأس للعمليات – كيس مخدة طبي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و15 ألف قطعة مشرط طبي منتهي الصلاحية، و4050 جهاز إلكترود للقلب بدون مستندات، و2,250 طن شريط مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر. وشملت المضبوطات