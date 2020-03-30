العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م

مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 916 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بالسيدة زينب؛ لحجبه عن التداول 133140 جهازًا وقطعة مستلزمات طبية. وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمنطقة محطة الرمل محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بحجب 790284 جهازًا وقطعة مستلزمات



وأسفرت الحملات عن ضبط 916 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بالسيدة زينب؛ لحجبه عن التداول 133140 جهازًا وقطعة مستلزمات طبية.



وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمنطقة محطة الرمل محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بحجب 790284 جهازًا وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.



وفي مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية أمكن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية؛ لحيازته 7200 عبوة زيت طعام منتج نهائي معبأ داخل تنكات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، 6 أطنان زيت طعام خام معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر.



