جريمة

العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 916 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بالسيدة زينب؛ لحجبه عن التداول 133140 جهازًا وقطعة مستلزمات طبية. وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمنطقة محطة الرمل محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بحجب 790284 جهازًا وقطعة مستلزمات
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قطع-أثرية

حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.
ذهب

«ممكن مكالمة».. حيلة الأشقياء الثلاثاء لسرقة جواهرجي

كعادته كل يوم -منذ تطبيق حظر التجوال- يُنهي تاجر المصوغات الذهبية عمله مبكرا، أغلق في مساء ذلك اليوم المحل ملكه بمنطقة "المناخ" في محافظة بورسعيد، واستقل سيارته قاصدا منزله، لكنه فوجئ قبل تحرك السيارة بشخص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر خطف حقيبة بالمقعد الأمامي المجاور بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية)، وحاول الإمساك بالأول الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح سطحي بالرأس وأخر في اليد اليسرى، وفرا هاربين عبر دراجة نارية كانت في انتظارهما.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
حادث -اطباء- المنيا (2)

سائق تريلا حادث «الإقليمي»: «معرفتش أتحكم في العربية»

هدوء وثقة يحسد عليهما لكن دموعه غالبته رغم محاولته حجزها حزنا على أبرياء رحلوا عن عالمنا بسبب عدم إحكام سيطرته على عجلة قيادة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" دهس 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا، اليوم الإثنين، وقف السائق "مسعد.ع.ا" أمام جهات التحقيق بنيابة الصف لسماع اعترافاته بشأن اتهامه بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي المروع، وذلك بعدما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض عليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
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قوات-الداخلية (1)

التزام وانضباط في خامس أيام الحظر بالإسكندرية

رفع السكندريين شعار الانضباط والإلتزام بقرار حظر التجوال، بعد أن سارع المواطنين العودة إلى منازلهم قبل حلول الساعة السابعة مساءً، وهو موعد بدء فترة الحظر المقررة يوميا، بينما التزم أصحاب المحال التجارية بغلق محالهم سوء الخاصة بالمهن الحرفية أو أصحاب الأنشطة المختلفة في تمام الخامسة مساءً، فيما طاف مسؤولي الأحياء على أصحاب المحال التجارية للتأكيد عليهم الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد لهم حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها والتي قررتها الدولة في وقت سابق.
حبس-متهمه

77 شخصًا خالفوا الحظر بالإسكندرية .. والنيابة تُخلي سبيلهم بكفالات

أسفرت حملة الضبط عن مخالفي حظر التجوال في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الأربعة الماضية عن ضبط نحو 77 شخصا خالفوا القرار وتجولوا في شوارع المدينة بعد الساعة السابعة مساء، بالمخالفة لقرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، بشرق وغرب المدينة، إذ تم عرض جميع المضبوطين على نيابتي شرق وغرب التي قررت إخلاء سبيل جميع المضبوطين بكفالات تتراوح من 1000 إلى 4000 جنيهًا مع احالتهم للمحاكمة، حيث تم ضبط 51 شخصا خالفوا توقيت الحظر بحي غرب، و20 أخرين بحي شرق، و6 بحي المنتزه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
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