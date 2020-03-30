إيران تعلن عن 5 سيناريوهات محتملة لتطور وباء كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م

كورونا

أعلنت اللجنة العلمية في مكتب الرئاسة الإيرانية عن 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، بحسب "روسيا اليوم". وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن السيناريو الأول سيتحقق في حال أي تدخل من قبل الحكومة ووزارة الصحة مما سيؤدي إلى تزايد أعداد المصابين ووصول حصيلة الوفيات إلى 111 ألف شخص. وأوضحت اللجنة أن السيناريو الثاني يتمثل باكتفاء الحكومة فقط بإطلاع المواطنين وإعلامهم بالنسبة للفيروس، وهذا سيؤدي إلى وفاه 33 ألف شخص.

السيناريو الثالث يتضمن الحد الأدنى من تدخل الحكومة ليجري فقط عن طريق إعلام الناس وتقديم الإرشادات لهم، مما يؤدي إلى وفاة 17600 شخص.ويكمن السيناريو الرابع في تدخل متوسط من الحكومة يشمل خطة التباعد الاجتماعي وتعطيل التعليم في المدارس والجامعات وتعليق الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية وفرض