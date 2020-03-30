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إيران تعلن عن 5 سيناريوهات محتملة لتطور وباء كورونا

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت اللجنة العلمية في مكتب الرئاسة الإيرانية عن 5 سيناريوهات محتملة لأعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، بحسب "روسيا اليوم". وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إن السيناريو الأول سيتحقق في حال أي تدخل من قبل الحكومة ووزارة الصحة مما سيؤدي إلى تزايد أعداد المصابين ووصول حصيلة الوفيات إلى 111 ألف شخص. وأوضحت اللجنة أن السيناريو الثاني يتمثل باكتفاء الحكومة فقط بإطلاع المواطنين وإعلامهم بالنسبة للفيروس، وهذا سيؤدي إلى وفاه 33 ألف شخص.
السيناريو الثالث يتضمن الحد الأدنى من تدخل الحكومة ليجري فقط عن طريق إعلام الناس وتقديم الإرشادات لهم، مما يؤدي إلى وفاة 17600 شخص.ويكمن السيناريو الرابع في تدخل متوسط من الحكومة يشمل خطة التباعد الاجتماعي وتعطيل التعليم في المدارس والجامعات وتعليق الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية وفرض
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جثة

إسبانيا: افتتاح مشرحة جثث مؤقتة ثانية في مدريد

افتتحت في العاصمة الإسبانية مدريد مشرحة الجثث المؤقتة الثانية الخاصة بضحايا الفيروس التاجي، بحسب "روسيا اليوم". وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19".
تلوث-الهواء

انخفاض تلوث الهواء في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا

أظهر تحليل أجراه تحالف الصحة العامة الأوروبي لصور الأقمار الاصطناعية تراجع معدلات تلوث الهواء في المدن حول الكوكب، وذلك في ظل القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية التي أدت لتوقف حركة الطيران والسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وسجلت مدريد وباريس وجوهانسبرج وجدة وشنجهاي، أقل تركيزات من ثاني أكسيد النيتروجين المضر للصحة في الفترة ما بين 5 و25 مارس الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. يذكر أن ثاني أكسيد النيتروجين، الذي تنتج كمية كبيرة منه من احتراق الوقود من أجل الطاقة أو النقل، مرتبط بأمراض التنفس.
طائرات تابعة لشركة إيزي جيت للطيران

وباء كورونا يعطل أسطول طائرات «إيزي جيت» البريطانية

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران تعليق كافة رحلات أسطولها الجوي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن أكملت آخر رحلاتها لإنقاذ العالقين بسبب الفيروس أمس الأحد، وستمنح طاقمها بأكمله إجازة لمدة شهرين، موضحة أن القرار جاء نتيجة للقيود غير المسبوقة على السفر التي فرضتها الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبي، وبالتالي لن تتمكن الشركة من تحديد موعد لاستئناف رحلاتها التجارية في الوقت الحالي.
كورونا في ايطاليا

إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس «كورونا»

كشفت السلطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، عن إصابة 17 طفلا من بين المرضى الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بالفيروس في موسكو، إنه تم تأكيد إصابة 17 طفلا بالفيروس التاجي في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن جميع المرضى، وكذلك أولئك الذين على اتصال وثيق بهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، فيما كشفت روسيا، اليوم، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.
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كورونا

إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تعلق الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بتعليق كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية فى البلاد بأسرها بهدف مواجهة فيروس كورونا. وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص، ويمنح المرسوم الشركات مهلة 3 أيام، لتعليق أنشطتها، بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في المخازن، كما أنه يحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليا.
كورونا - إسرائيل

التشيك تصادر شحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

صادرت التشيك شحنة مساعدات مرسلة من الصين إلى إيطاليا، حسبما قالت سلطات براغ، ويأتي ذلك رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وحاجتها الماسة للمعدات الطبية. وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمس الأحد، أن المساعدات التي تم توقيفها هي 100 ألف قناع طبي. وكان وزير الصحة التشيكي قد أكد مصادرة 680 ألف قناع واق للوجوه وآلاف أجهزة التنفس الاصطناعي من تجار تلاعبوا بالأسعار، ليتضح في وقت لاحق أن جزءا من هذه المعدات كانت مساعدات صينية متهجة إلى إيطاليا، التي أصبح يطلق عليها "مقبرة كورونا في العالم".
ايران وكورونا

الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
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