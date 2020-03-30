جريمة

مستشفى الشرطة توقع الكشف على 20 حالة بالمجان

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
مستشفى الشرطة بالعجوزة
مستشفى الشرطة بالعجوزة
واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وتولى قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبل مستشفى الشرطة بالعجوزة وسط محافظة الجيزة 20 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى بدءًا من الساعة الثانية مساءً، وحتى
اقرأ المزيد
قطع-أثرية

حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.
ذهب

«ممكن مكالمة».. حيلة الأشقياء الثلاثاء لسرقة جواهرجي

كعادته كل يوم -منذ تطبيق حظر التجوال- يُنهي تاجر المصوغات الذهبية عمله مبكرا، أغلق في مساء ذلك اليوم المحل ملكه بمنطقة "المناخ" في محافظة بورسعيد، واستقل سيارته قاصدا منزله، لكنه فوجئ قبل تحرك السيارة بشخص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر خطف حقيبة بالمقعد الأمامي المجاور بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية)، وحاول الإمساك بالأول الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح سطحي بالرأس وأخر في اليد اليسرى، وفرا هاربين عبر دراجة نارية كانت في انتظارهما.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
حادث -اطباء- المنيا (2)

سائق تريلا حادث «الإقليمي»: «معرفتش أتحكم في العربية»

هدوء وثقة يحسد عليهما لكن دموعه غالبته رغم محاولته حجزها حزنا على أبرياء رحلوا عن عالمنا بسبب عدم إحكام سيطرته على عجلة قيادة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" دهس 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا، اليوم الإثنين، وقف السائق "مسعد.ع.ا" أمام جهات التحقيق بنيابة الصف لسماع اعترافاته بشأن اتهامه بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي المروع، وذلك بعدما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض عليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
اقرأ المزيد من الأخبار
مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط تهريب 726 طربة حشيش في السويس

ضربة قاصمة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمروجي المواد المخدرة بعد إحباط مخطط تشكيل عصابي لتهريب كميات كبيرة من الحشيش والأفيون، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أفراد التشكيل الذين اعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها، مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وتبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية وأحدهم مسجل خطر سرقة بالإكراه.
كلنا-واحد (1)

تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع اثنين وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم السبت، أثر وقوع حادث تصادم على طريق النهضة بالعامرية بغرب محافظة الإسكندرية، نتيجة اصطدام سيارة بدراجة بخارية "تروسيكل"، مما تسبب فى تعطل ووقف الحركة المرورية، وتكدس مروري كبير على الطريق، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بتفاصيل الحادث، والتي دفعت بقواتها وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المتوفيين لمشرحة كوم الدكة لبدء استخراج تصاريح الدفن، وتم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]