جريمة

بحوزتهم تشكيلة مخدرات.. سقوط 163 من مروجي الكيف

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م
مواد مخدرة
مواد مخدرة
حملة تفتيشية مكبرة، أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة، وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 149 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.
وبلغ إجمالي عدد المتهمين المقبوض عليهم 163 متهمًا عُثر بحوزتهم على 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و32 كجم من نبات البانجو المخدر، و2.5 كجم من مسحوق الهيروين، و1.5 كجم من مخدر الإستروكس، و50 جرامًا من مخدر الشابو، ومثلها لمخدر الفودو، إضافة إلى ضبط 1041 قرصًا مخدرًا مختلفة الأنواع. تم اتخاذ الإجراءات
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قطع-أثرية

حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.
ذهب

«ممكن مكالمة».. حيلة الأشقياء الثلاثاء لسرقة جواهرجي

كعادته كل يوم -منذ تطبيق حظر التجوال- يُنهي تاجر المصوغات الذهبية عمله مبكرا، أغلق في مساء ذلك اليوم المحل ملكه بمنطقة "المناخ" في محافظة بورسعيد، واستقل سيارته قاصدا منزله، لكنه فوجئ قبل تحرك السيارة بشخص يطلب منه إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وأثناء ذلك غافله شخص آخر خطف حقيبة بالمقعد الأمامي المجاور بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية)، وحاول الإمساك بالأول الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح سطحي بالرأس وأخر في اليد اليسرى، وفرا هاربين عبر دراجة نارية كانت في انتظارهما.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
حادث -اطباء- المنيا (2)

سائق تريلا حادث «الإقليمي»: «معرفتش أتحكم في العربية»

هدوء وثقة يحسد عليهما لكن دموعه غالبته رغم محاولته حجزها حزنا على أبرياء رحلوا عن عالمنا بسبب عدم إحكام سيطرته على عجلة قيادة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" دهس 14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي، الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا، اليوم الإثنين، وقف السائق "مسعد.ع.ا" أمام جهات التحقيق بنيابة الصف لسماع اعترافاته بشأن اتهامه بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي المروع، وذلك بعدما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض عليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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كواليس إحباط تهريب 726 طربة حشيش في السويس

ضربة قاصمة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمروجي المواد المخدرة بعد إحباط مخطط تشكيل عصابي لتهريب كميات كبيرة من الحشيش والأفيون، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أفراد التشكيل الذين اعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها، مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وتبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية وأحدهم مسجل خطر سرقة بالإكراه.
مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
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