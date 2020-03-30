بحوزتهم تشكيلة مخدرات.. سقوط 163 من مروجي الكيف

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

مواد مخدرة

حملة تفتيشية مكبرة، أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة، وشهدت الحملات مشاركة ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية، وأسفرت نتائج الجهود عن ضبط 149 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.

وبلغ إجمالي عدد المتهمين المقبوض عليهم 163 متهمًا عُثر بحوزتهم على 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و32 كجم من نبات البانجو المخدر، و2.5 كجم من مسحوق الهيروين، و1.5 كجم من مخدر الإستروكس، و50 جرامًا من مخدر الشابو، ومثلها لمخدر الفودو، إضافة إلى ضبط 1041 قرصًا مخدرًا مختلفة الأنواع. تم اتخاذ الإجراءات