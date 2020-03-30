الحكومة تكشف حقيقة احتجاز مخالطين لمصابي كورونا رغم سلبية التحليل

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م

مدبولي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يظهر احتجاز مخالطين لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الطبي على الرغم من سلبية تحليل "PCR" الخاص بهم وثبوت خلوهم من الفيروس، غير صحيح. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتجاز أي مواطن يثبت سلبية تحليله وخلوه من الفيروس بأي من مستشفيات العزل الطبي. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم عزل الحالة المخالطة منزليا لمدة 14 يوما.

وفي حال ظهور أي أعراض مرضية خلال فترة العزل، يتم التحويل إلى أحد مستشفيات العزل الطبي على الفور، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة كافة الفحوصات والتحاليل الدورية الخاصة بالحالة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.ويتم السماح بخروج الحالة فور التأكد من سلبية تحليل الـ "PCR" لها، والتأكد من تعافيها