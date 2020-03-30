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الحكومة تكشف حقيقة احتجاز مخالطين لمصابي كورونا رغم سلبية التحليل

٣٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٩ م
مدبولي
مدبولي
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يظهر احتجاز مخالطين لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الطبي على الرغم من سلبية تحليل "PCR" الخاص بهم وثبوت خلوهم من الفيروس، غير صحيح. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتجاز أي مواطن يثبت سلبية تحليله وخلوه من الفيروس بأي من مستشفيات العزل الطبي. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم عزل الحالة المخالطة منزليا لمدة 14 يوما.
وفي حال ظهور أي أعراض مرضية خلال فترة العزل، يتم التحويل إلى أحد مستشفيات العزل الطبي على الفور، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة كافة الفحوصات والتحاليل الدورية الخاصة بالحالة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.ويتم السماح بخروج الحالة فور التأكد من سلبية تحليل الـ "PCR" لها، والتأكد من تعافيها
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 656 شخصًا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة،إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني مشروع يجب دعمه من المنصفين

تحل على العالم في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى «يوم الأرض الفلسطيني»، وتعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني أجزاءً ومساحات من أراضي الشعب الفلسطيني، وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر ناعيًا أحمد اللواح: بطلا من أبطال مصر المرابطين

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، قائلًا: «ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث». دعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان.
الدكتور أحمد اللواح

العاملون بمستشفى أبو خليفة يؤدون صلاة الجنازة على «أحمد اللواح»

خيم الحزن على جميع العاملين بمستشفى أبو خليفة المخصصة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد وفاته الدكتور أحمداللواح، إذ تمت صلاة الجنازة عليه داخل المستشفى، ومن المقرر نقله لمحافظة بورسعيد في إسعاف معقم ذاتيًا لدفنه في مسقط رأسه. ?وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أحد أكبر أطباء التحاليل في محافظة بورسعيد، الذي توفى بالحجر الصحي ليكون أول طبيب يرحل عن عالمنا بالحجر الصحي في مسشتفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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مصطفى-مدبولي

الحكومة توضح 16 حقيقة وشائعة بشأن كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما انتشر في عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضحت الحكومة في تقرير تقصي الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، 8 حقائق، فيما 8 شائعات، وجاءت الحقائق التي أوضحتها الحكومة، كالتالي: البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

قناة السويس: اتخاذ كافة الإجراءات لانتظام حركة الملاحة

في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمواصلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وسير العمل بصورة طبيعية بكافة منشآت الهيئة مع الحفاظ على دواعي السلامة والصحة العامة وفقاً لخطة الدولة وتعليمات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا على التزام الهيئة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنح العاملين المصابين بأمراض مزمنة، والسيدات الحوامل ومن لديهن أطفال أقل من 12 عاما إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، مع تعليق كافة الفعاليات ومنع التجمعات وتقسيم قوة العمل بالتناوب بين العاملين لمنع الازدحام والتكدس.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: فريق عمل بكل الجهات للتأكد من أعمال التطهير

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد – 19" في مصر، حتى أمس، الأربعاء الموافق 18 مارس 2020. وخلال الاجتماع قرر رئيس الوزراء أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي يشكر أجهزة الدولة: مررنا بأصعب أسبوع

عقدت الحكومة اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد في مستهل الاجتماع أن الأسبوع المنقضي، كان أصعب الأسابيع التي واجهتها الحكومة الحالية بكل المقاييس، وربما أصعب الأيام التي واجهتها الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التحديات بدأت بموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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